Cubana se va a unas vacaciones de lujo a Punta Cana y no es como esperaba: "Esa parte recomiendo saltártela"

Una cubana compartió en redes sociales su decepción tras hospedarse en el hotel Barceló Bávaro Beach, un complejo solo para adultos ubicado en Playa Bávaro, República Dominicana.

En un video publicado en TikTok, la joven aseguró que la comida y la atención dejaron mucho que desear. “La atención aquí es un asco”, afirmó, y contó que su madre comparó los platos servidos con “la comida del campismo”.

La influencer también relató una excursión a una isla que terminó siendo una mala experiencia. Según explicó, partieron a las 8:00 de la mañana y pasaron tres horas en bote para llegar a una playa donde apenas estuvieron una hora.

Allí, se encontraron con una larga cola para comer y una oferta reducida y poco atractiva. “Verdaderamente no ves nada… les recomiendo que hagan otras actividades”, comentó.

Como balance, la cubana dijo que lo único bueno del viaje fue la compañía de su grupo, con el que pudo disfrutar a pesar de los contratiempos. Aun así, fue clara en su recomendación: “Si quieren, vayan a otro hotel”.

El Barceló Bávaro Beach es un resort de cinco estrellas reconocido por su ubicación frente a una de las playas más bellas del Caribe y por sus múltiples servicios e instalaciones compartidas con el Barceló Bávaro Grand Resort.

Sin embargo, al igual que en otros destinos de lujo, las opiniones de los huéspedes pueden variar según su experiencia.

