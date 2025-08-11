Cubana se va a unas vacaciones de lujo a Punta Cana y no es como esperaba: "Esa parte recomiendo saltártela"

Una cubana compartió en redes sociales su decepción tras hospedarse en el hotel Barceló Bávaro Beach, un complejo solo para adultos ubicado en Playa Bávaro, República Dominicana.
En un video publicado en TikTok, la joven aseguró que la comida y la atención dejaron mucho que desear. “La atención aquí es un asco”, afirmó, y contó que su madre comparó los platos servidos con “la comida del campismo”.
La influencer también relató una excursión a una isla que terminó siendo una mala experiencia. Según explicó, partieron a las 8:00 de la mañana y pasaron tres horas en bote para llegar a una playa donde apenas estuvieron una hora.
Allí, se encontraron con una larga cola para comer y una oferta reducida y poco atractiva. “Verdaderamente no ves nada… les recomiendo que hagan otras actividades”, comentó.
Como balance, la cubana dijo que lo único bueno del viaje fue la compañía de su grupo, con el que pudo disfrutar a pesar de los contratiempos. Aun así, fue clara en su recomendación: “Si quieren, vayan a otro hotel”.
El Barceló Bávaro Beach es un resort de cinco estrellas reconocido por su ubicación frente a una de las playas más bellas del Caribe y por sus múltiples servicios e instalaciones compartidas con el Barceló Bávaro Grand Resort.
Sin embargo, al igual que en otros destinos de lujo, las opiniones de los huéspedes pueden variar según su experiencia.
Preguntas frecuentes sobre las experiencias de turistas en Punta Cana y Cuba
¿Por qué la cubana recomendó evitar el hotel Barceló Bávaro Beach?
La cubana expresó su decepción con la comida y la atención del hotel, describiéndolas como malas experiencias. Además, contó que su excursión a una isla fue insatisfactoria debido a largas esperas y poca oferta gastronómica. Recomendó buscar otras opciones de alojamiento en Punta Cana.
¿Qué incidentes han enfrentado otros turistas cubanos en Punta Cana?
Varios turistas cubanos han compartido experiencias negativas en Punta Cana. Uno de los incidentes incluyó el robo de una joya en un hotel, lo que llevó a la afectada a dejar la habitación en un estado desordenado como protesta. Otro caso involucró un robo insólito de un par de zapatos en el aeropuerto, aunque fue manejado con humor por la afectada.
¿Cuáles son las principales quejas de los turistas sobre su estancia en Cuba?
Las quejas más comunes de los turistas en Cuba incluyen la precariedad de infraestructura, falta de productos básicos y desigualdad en el acceso a servicios. Algunos turistas han destacado la belleza natural de la isla, pero lamentan las condiciones de vida de los cubanos y el contraste con los lujos ofrecidos a los turistas.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a los turistas?
La situación económica de Cuba impacta a los turistas en varios aspectos. Los visitantes han reportado escasez de productos, altos precios para los locales y restricciones de acceso a ciertos lugares para los cubanos. Estas experiencias resaltan la desigualdad y las dificultades que enfrentan los habitantes de la isla en su vida diaria.
