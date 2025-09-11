"A ponerme morenita como gusta": La Melliza se deja ver en sus paradisíacas vacaciones en Punta Cana con El Moreno

La influencer cubana La Melliza está disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en Punta Cana, y como es habitual, no ha pasado desapercibida en redes sociales.
Con fotos desde la playa, en bikini, posando para Instagram y acompañada por El Moreno, la cubana ha encendido a sus seguidores con su más reciente publicación.
“A ponerme morenita como gusta”, escribió La Melliza en su cuenta de Instagram, donde compartió varias instantáneas que dejan claro que está disfrutando a plenitud del sol y el mar caribeño.
En las imágenes se le ve luciendo un diminuto bikini negro, relajada sobre una tabla de paddle con su pareja, posando en la orilla con un conjunto blanco veraniego o remando en kayak sobre aguas cristalinas.
La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios y reacciones de sus miles de seguidores en esa red social, y es que estas vacaciones en pareja con El Moreno no solo han dejado postales de ensueño, sino también ese toque sensual y desenfadado que caracteriza a la influencer cubana.
Con este viaje a Punta Cana, La Melliza reafirma que el verano todavía no termina… al menos para ella.
