Dominicana, tierra de abrazos: Miles de cubanos se reencuentran allí con sus familias

Lo que para miles de cubanos parecía un sueño lejano -volver a abrazar a sus seres queridos- se ha convertido en una realidad gracias a la vecina República Dominicana.

Según un reportaje de Telemundo 51, en los primeros seis meses de 2025, más de 43,000 viajeros con pasaporte cubano han pisado suelo dominicano, muchos con un único objetivo: reencontrarse con familiares que no pueden o no quieren visitar la Isla.

"Me dieron deseos de llorar, pero después dije que no, no se puede llorar, porque son momentos de alegría... Es una semana en la que no quiero pensar en nada... Solamente en estar aquí", relató Verania Sánchez, quien viajó a reencontrarse con su hijo.

El fenómeno, que comenzó como una alternativa logística frente a los costosos y burocráticos viajes a Cuba, hoy se ha consolidado como un puente emocional.

Punta Cana, con sus playas y hoteles todo incluido, se ha convertido en el punto de encuentro para familias separadas por fronteras y restricciones.

Padres que vuelven a ver a sus hijos, abuelas que conocen por primera vez a sus nietos, hermanos que se abrazan tras décadas sin verse: escenas que, según agencias de viaje, se repiten cada semana.

Agencias como Risa Travel y Yes Travel han diseñado paquetes que facilitan el visado para residentes en la Isla: un trámite rápido en el consulado dominicano en La Habana, un vuelo directo y, por fin, la "hora de la felicidad" en el aeropuerto de Punta Cana.

El costo ronda los 2,000 dólares por persona para una semana, un gasto que muchas familias asumen como inversión en un momento irrepetible.

El auge de Dominicana como destino de reencuentro contrasta con el desplome del turismo en Cuba. Entre enero y junio de 2025, la Isla recibió 319,654 visitantes menos que en el mismo período de 2024, una caída del 25 %.

Hoteles vacíos, ocupación nacional por debajo del 24 %, apagones, escasez y un servicio turístico que los propios cubanos califican de "miserable" han alejado a visitantes nacionales y extranjeros.

Incluso medios oficialistas han admitido que el "motor" del turismo se ha frenado, aunque insisten en culpar factores globales antes que reconocer la responsabilidad del régimen.

"La miseria es más que evidente, la escasez y la insalubridad se hace eco de un sistema de gobierno putrefacto y jodido, ya los turistas no se creen el cuento de la Isla paradisíaca, saben de sobra que es un país corrupto e inseguro", respondió un internauta en la publicación.

La comparación es inevitable. Mientras el régimen cubano insiste en construir más hoteles que nadie ocupa, Dominicana entendió que el turismo también puede ser un acto de humanidad.

La política migratoria flexible, las rutas aéreas directas y un servicio pensado para el visitante han convertido a esta nación caribeña en una segunda casa para miles de cubanos que rehúsan someterse al calvario de viajar a la Isla.

"No pude contener la alegría de ver familias que llevaban 20 años sin verse reencontrarse aquí", relató emocionada Liliana Suárez, de Yes Travel, en declaraciones a medios dominicanos.

Para muchos, estos encuentros no son solo vacaciones: son resistencia, son una forma de burlar las trabas impuestas por un gobierno que convierte el regreso a casa en un privilegio casi inalcanzable.

En Punta Cana, por unos días, las familias cubanas vuelven a ser familia. Sin apagones, sin colas interminables, sin miedo. Solo abrazos, risas y el alivio de estar juntos.

Ya en 2023, la viceministra de Turismo de ese país, Jacqueline Mora, admitía que su gobierno impulsaba los encuentros de familias de Cuba y Miami en su territorio.

En aquel momento había dos líneas aéreas operando y además tenían turoperadores americanos trabajando con varias líneas aéreas en Cuba.

"Hicimos una estrategia de unir familias. Por cada diez cubanos de la Isla que traíamos, venían como 60 de Miami. No es solamente por turismo, es un tema de humanidad. Esos reencuentros son fabulosos", comentó entonces la viceministra.

Mientras tanto, en la Isla que dejaron atrás, el turismo se derrumba y los hoteles se llenan de promesas vacías.

