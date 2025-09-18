Apagón en Cojímar desata protesta y obliga al régimen a restablecer la electricidad

Vecinos de Cojímar, en el municipio Habana del Este, protagonizaron una protesta nocturna este miércoles en respuesta a un prolongado apagón que dejó sin electricidad a varios repartos durante más de 20 horas.

Al grito de “¡Queremos luz!” y golpeando cazuelas, los manifestantes tomaron las calles tras más de un día con apenas cuatro horas de servicio eléctrico. Las zonas afectadas incluyeron el Reparto Bahía y el casco histórico de Cojímar, donde el descontento ciudadano fue en aumento a medida que avanzaba la noche.

Reportes compartidos por usuarios en redes sociales indican que la situación era "insostenible". Los residentes advertían que, de no restablecerse el servicio, continuarían en las calles, como ya ha ocurrido en otras localidades del país.

"Ya es demasiado el abuso con los cubanos y con el pueblo de Cojímar", escribió una ciudadana en redes sociales, denunciando que en 24 horas solo tuvieron cuatro horas de electricidad.

Otra persona alertó que la situación en el barrio se estaba “calentando” y que "la noche prometía", en referencia al creciente clima de tensión.

Los reclamos ciudadanos fueron tan contundentes que una hora después del inicio de la manifestación, el servicio eléctrico fue restablecido parcialmente en algunas áreas.

Los vecinos interpretaron esta reacción del régimen como una respuesta directa a la presión ejercida desde las calles.

Hasta el momento no se han reportado arrestos ni presencia represiva durante la protesta, que se mantuvo en tono pacífico.

Contexto nacional: cacerolazos, crisis y represión en medio del colapso eléctrico

La protesta en Cojímar no es un hecho aislado. Durante la noche del lunes, residentes de El Cerro también salieron a las calles en medio de un prolongado apagón que duró más de siete horas. El estruendo de las cazuelas y los gritos resonaron en las inmediaciones de la esquina de Tejas hasta que la electricidad regresó.

Tres días antes, vecinos en Gibara, Holguín, realizaron una manifestación similar. Videos en redes sociales mostraron marchas con linternas, cacerolas y consignas como “¡Queremos corriente!”, en medio de una crisis energética que ya ha provocado varios apagones nacionales este año.

El colapso del Sistema Eléctrico Nacional ha dejado al país en una situación crítica. El déficit eléctrico del martes fue de 1,990 MW, con una disponibilidad muy por debajo de la demanda. La UNE achaca la crisis a fallos técnicos, unidades en mantenimiento y la escasez de combustible.

Sin embargo, el pueblo cubano ha comenzado a responder con cacerolazos, marchas espontáneas y protestas nocturnas que demuestran el agotamiento de la paciencia ciudadana frente a la falta de soluciones del régimen.

