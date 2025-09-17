Cuba no sale de la oscuridad: El déficit de generación se mantiene y sobrepasa los 2,000 MW

Vídeos relacionados:

La crisis energética en Cuba sigue sin dar tregua.

A pesar de los anuncios oficiales que repiten a diario frases hechas sobre "esfuerzos extraordinarios", la realidad es que el país continúa sumido en apagones interminables que mantienen a miles de familias en vilo.

El parte de la Unión Eléctrica (UNE) emitido este miércoles confirma lo que la población sufre en carne propia: el déficit de generación superó los 2,000 MW, un nivel que condena al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a la parálisis.

Según la UNE, la afectación se extendió durante las 24 horas del martes y se mantuvo incluso durante la madrugada de este día.

A las 7:00 pm la falta de capacidad de generación escaló hasta los 2,052 MW, una cifra superior a lo que las propias autoridades habían planificado.

La causa inmediata: la no entrada en funcionamiento de la unidad 5 de la CTE Renté ni de los motores de la central Fuel Mariel, piezas clave que siguen fuera de juego.

La situación a las 6:00 am de hoy era desoladora: la disponibilidad del SEN apenas alcanzaba los 1,400 MW, frente a una demanda de 2,750 MW, lo que dejaba a más de 1,300 MW fuera de cobertura.

El panorama no mejora en el pronóstico: para la hora pico, cuando el país entero enciende luces, cocinas y equipos, la UNE reconoce que la disponibilidad será de 1,580 MW frente a una demanda de 3,500 MW, un desfase brutal de 1920 MW, con una afectación prevista de 1990 MW.

En palabras simples: no hay electricidad suficiente ni para cubrir la mitad del país.

Apagones que no cesan y promesas que no llegan

Detrás de estas cifras técnicas se esconde la realidad de un sistema eléctrico desmantelado por la ineficiencia, el abandono y la falta de inversiones sostenidas.

La UNE habla de "incidencias" como si fueran accidentes aislados, cuando en realidad constituyen un patrón crónico de colapsos.

Actualmente, varias unidades termoeléctricas están averiadas: la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la 3 y 5 de la CTE Renté, la unidad 1 de Santa Cruz y la 2 de Felton.

A esto se suman otras en "mantenimiento" -una excusa habitual del gobierno-, como la unidad 5 de Mariel, la 1 de Felton, la 2 de Santa Cruz y la 4 de Cienfuegos.

Las llamadas "limitaciones térmicas" restan otros 301 MW, mientras que la falta de combustible y lubricante deja 33 centrales de generación distribuida sin operar, lo que representa casi 500 MW menos.

En resumen, cada rincón del sistema presenta un problema distinto, y todos juntos conforman un desastre que el régimen es incapaz de revertir.

La Habana al borde del apagón total

La capital del país, que históricamente el gobierno trata de proteger para no mostrar al mundo su cara más oscura, ya no puede escapar al colapso.

La Empresa Eléctrica de La Habana reconoció que la ciudad sufrió cortes durante las 24 horas del día anterior, con una máxima afectación de 384 MW a las 9:00 pm. Lo más alarmante es que, al cierre de la nota oficial, el servicio aún no había sido restablecido.

Los seis bloques de la capital resultaron afectados.

La propia entidad admitió que "no fue posible cumplir con lo planificado" porque el déficit nacional se impuso, confirmando que ni siquiera en La Habana existe margen para maniobrar.

Un futuro cada vez más oscuro

Mientras tanto, las autoridades intentan maquillar el desastre mencionando logros puntuales, como los 2723 MW generados por los 30 parques solares fotovoltaicos, cuya potencia máxima apenas cubrió 482 MW.

Pero esta producción, aunque positiva, resulta insignificante frente al agujero negro de más de 2,000 MW que ahoga al país.

La crisis energética en Cuba ya no es coyuntural ni responde únicamente a "averías" o "mantenimientos programados". Es el resultado directo de años de improvisación, corrupción y ausencia de inversiones serias en el sector eléctrico.

Mientras el discurso oficial repite que el pueblo debe resistir con paciencia, la realidad es que los más afectados son los hogares, los hospitales, las escuelas y los jóvenes, que ven su presente y futuro limitado por un país que ni siquiera puede garantizar luz.

Cuba, literalmente, no logra salir de la oscuridad.

