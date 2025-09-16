“Pa la calle todo el mundo”: Vecinos de La Habana Vieja estallan por falta de servicios

Vecinos expresaron su frustración por la falta de electricidad, alimentos, gas y agua, evidenciando una crisis agravada por apagones, averías y una escasez creciente. La situación abre cauces a protestas y llamados a la resistencia.

Martes, 16 Septiembre, 2025 - 11:17

Calle de la Habana Vieja (imagen de referencia) Foto © Flickr / CiberCuba

La Habana Vieja volvió a ser escenario de indignación popular este fin de semana, cuando vecinos denunciaron en video las condiciones extremas en que sobreviven, sin electricidad, gas ni agua potable.

“Hasta cuándo esto, estamos cansados”, se escuchó repetir a varias personas en una grabación realizada por el medio independiente CubaNet, que rápidamente circuló en Instagram y otras redes sociales.

Los testimonios reflejaron el hartazgo acumulado por años de crisis, agravada en las últimas semanas por apagones prolongados, averías en los sistemas de abasto y lluvias intensas.

“Nos tienen pasando trabajo… sin gas, sin corriente y sin comer. Esto no hay quien lo soporte”, dijo un residente, mientras otra mujer añadió con rabia: “Estoy cansada, voy a explotar”.

Las imágenes mostraron a familias enteras improvisando soluciones para cocinar con leña y soportar el calor sin ventiladores ni refrigeración. “Cuando no es el agua es la luz, cuando no, es la comida. En este país uno no sabe por dónde va a salir a flote”, lamentó un vecino.

La situación se enmarca en una crisis energética nacional que paraliza el bombeo de agua hacia la capital y mantiene a municipios como Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y Diez de Octubre sometidos a cortes diarios.

La empresa estatal Aguas de La Habana reconoció en comunicados recientes múltiples averías en conductos de la Cuenca Sur y en los sistemas de Guanabacoa y San Miguel del Padrón, atribuibles a la inestabilidad eléctrica.

En paralelo, fallos en la subestación Naranjito y la baja disponibilidad de generación provocaron este domingo nuevos apagones masivos en la capital. La Empresa Eléctrica de La Habana admitió que fue necesario afectar de emergencia más de 200 MW, lo que impactó barrios ya golpeados por la escasez de agua y gas.

Las redes sociales amplificaron el clamor de los habaneros. “Sin comida, sin agua, sin luz, sin vida, el día a día es un continuo padecer”, escribió un internauta en el Instagram del citado medio.

Otros llamaron abiertamente a la protesta: “A ver, todos mañana hagamos un golpe de Estado, nosotros somos más”, comentó una usuaria.

La desesperación convive con la fe de quienes apelan a la resistencia. “Dios tenga misericordia de Cuba”, publicó otro usuario, mientras mensajes de solidaridad desde el exterior pedían “resistencia, pronto serán libres”.

El escenario recuerda a lo ocurrido en Gibara, Holguín, donde protestas recientes contra los apagones derivaron en detenciones y operativos policiales. En La Habana Vieja aún no se reportan arrestos, pero el descontento se intensifica.

“Pa la calle todo el mundo”, gritaron varios vecinos en el video, resumiendo el hartazgo de una población que vive entre la oscuridad, la sed y la incertidumbre de un sistema incapaz de garantizar los servicios básicos.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

