¿Cuándo será el cambio de horario de invierno en Estados Unidos?

El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m., terminará oficialmente el horario de verano (Daylight Saving Time) en Estados Unidos, como establece la Ley de Política Energética de 2005. A partir de ese momento, los relojes deberán retrasarse una hora, lo que representa una ganancia de sueño para quienes madrugan.

La mayoría de los teléfonos móviles, relojes inteligentes y computadoras hacen el cambio de forma automática, aunque se recomienda verificar otros dispositivos analógicos o automáticos en casa.

Este ajuste también implica que anochecerá más temprano, lo que puede afectar la rutina diaria de muchas personas, incluidos quienes trabajan o estudian por la tarde.

Aunque el cambio aplica a la mayor parte del país, hay zonas que no lo implementan, como Hawái, la mayor parte de Arizona, y territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.

Expertos aconsejan anticiparse al cambio con ajustes graduales en los horarios de sueño y alimentación. Además, exponerse a la luz solar en la mañana, reducir el uso de pantallas antes de dormir y evitar estimulantes como la cafeína puede ayudar a minimizar el impacto en el cuerpo.

El cambio de hora se estableció en 1918 para ahorrar energía, tiene efectos que no todos celebran. Estudios señalan que puede aumentar el riesgo de accidentes automovilísticos y afectar la salud mental.

En 2026, el horario de verano volverá el domingo 8 de marzo.

