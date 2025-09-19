¿Cuándo será el cambio de horario de invierno en Estados Unidos?

Vídeos relacionados:
El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m., terminará oficialmente el horario de verano (Daylight Saving Time) en Estados Unidos, como establece la Ley de Política Energética de 2005. A partir de ese momento, los relojes deberán retrasarse una hora, lo que representa una ganancia de sueño para quienes madrugan.
La mayoría de los teléfonos móviles, relojes inteligentes y computadoras hacen el cambio de forma automática, aunque se recomienda verificar otros dispositivos analógicos o automáticos en casa.
Este ajuste también implica que anochecerá más temprano, lo que puede afectar la rutina diaria de muchas personas, incluidos quienes trabajan o estudian por la tarde.
Aunque el cambio aplica a la mayor parte del país, hay zonas que no lo implementan, como Hawái, la mayor parte de Arizona, y territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.
Expertos aconsejan anticiparse al cambio con ajustes graduales en los horarios de sueño y alimentación. Además, exponerse a la luz solar en la mañana, reducir el uso de pantallas antes de dormir y evitar estimulantes como la cafeína puede ayudar a minimizar el impacto en el cuerpo.
El cambio de hora se estableció en 1918 para ahorrar energía, tiene efectos que no todos celebran. Estudios señalan que puede aumentar el riesgo de accidentes automovilísticos y afectar la salud mental.
Lo más leído hoy:
En 2026, el horario de verano volverá el domingo 8 de marzo.
Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de invierno en Estados Unidos
¿Cuándo se realizará el cambio de horario de invierno en Estados Unidos en 2025?
El cambio al horario de invierno en Estados Unidos se realizará el próximo domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m. Los relojes deberán retrasarse una hora en ese momento.
¿Cuáles son los beneficios y desventajas del cambio de horario?
El cambio de horario de invierno permite ganar una hora de sueño, lo que suele ser positivo para quienes madrugan. Sin embargo, anochecerá más temprano, lo que puede afectar la rutina diaria de muchas personas, especialmente aquellas que trabajan o estudian por la tarde. Además, estudios indican que puede aumentar el riesgo de accidentes automovilísticos y afectar la salud mental.
¿Cómo prepararse para el cambio de horario de invierno?
Expertos aconsejan realizar ajustes graduales en los horarios de sueño y alimentación para adaptarse al cambio de horario. Además, se recomienda exponerse a la luz solar en la mañana, reducir el uso de pantallas antes de dormir y evitar estimulantes como la cafeína.
¿Qué regiones de Estados Unidos no participan en el cambio de horario de invierno?
El cambio de horario no se aplica en todo Estados Unidos. Zonas como Hawái, la mayor parte de Arizona, y territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes no implementan el horario de verano, por lo que no realizan este ajuste.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.