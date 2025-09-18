Exvocalista de la Charanga Habanera visita el lugar donde vivía en calles de Miami: ¿Cómo superó esa dura etapa de vida?

David Montes de Oca, conocido como El Dandy y exvocalista de la Charanga Habanera, regresó recientemente al lugar de Miami donde vivió en situación de calle, en un momento cargado de emociones.

En el recorrido, organizado por el proyecto Conducta en Dade, el cantante compartió detalles íntimos de su proceso de recuperación y agradeció a quienes le tendieron la mano cuando más lo necesitaba.

"Yo estoy ahora mismo aquí, y me parece que quizás no me hubiera ido", dijo al recordar los días que pasó durmiendo en la calle. "Me vienen los recuerdos... Tomé la decisión de salir de esta vida cuando llegó el líder del proyecto Conducta en Dade y me ayudó, me dio alimentos y me convenció de que podía curarme", confesó el músico.

El Dandy relató que al tercer día de recibir esas visitas de apoyo, se subió al carro y fue rumbo a un centro de rehabilitación. “Le dije, compadre, todo lo que hay ahí, déjalo, y vamos. Me saqué la pipa y la tiré por la ventanilla. Recuerdo que la rompí contra el suelo. Me dije: No quiero más nada de esto”, expresó con contundencia.

En una entrevista con el youtuber dominicano Destino Tolk, el artista detalló cómo llegó al límite. “Ya estaba cansado, ya no disfrutaba el high. Sentía el paniqueo, me sentía mal. Un día le dije a un socio: ‘Compadre, llévame a cualquier lugar, pero sácame de aquí’”.

“Me vi flaco, delgado, con la piel quemada, la boca en candela… Le dije: Sácame de aquí, compadre”, recordó. Desde entonces, ha estado en tratamiento y mantiene su compromiso con la rehabilitación. “Esto no es un catarro, esto es para toda la vida”, afirmó.

El músico también agradeció a su familia y personas cercanas. “Estamos de pie y tenemos deseos de seguir”, dijo.

A quienes lo apoyan, les lanzó un mensaje claro: “Gracias por lo que están haciendo. Hay que aprovechar a quienes de verdad quieren el bien para uno”.

El proyecto Conducta en Dade, que lo rescató, continúa acompañándolo en este proceso, y ha reiterado su apoyo: “Sabemos que este camino es difícil, pero no lo dejaremos solo”.

