Exvocalista de la Charanga Habanera visita el lugar donde vivía en calles de Miami: ¿Cómo superó esa dura etapa de vida?

David Montes de Oca, conocido como El Dandy y exvocalista de la Charanga Habanera, regresó recientemente al lugar de Miami donde vivió en situación de calle, en un momento cargado de emociones.
En el recorrido, organizado por el proyecto Conducta en Dade, el cantante compartió detalles íntimos de su proceso de recuperación y agradeció a quienes le tendieron la mano cuando más lo necesitaba.
"Yo estoy ahora mismo aquí, y me parece que quizás no me hubiera ido", dijo al recordar los días que pasó durmiendo en la calle. "Me vienen los recuerdos... Tomé la decisión de salir de esta vida cuando llegó el líder del proyecto Conducta en Dade y me ayudó, me dio alimentos y me convenció de que podía curarme", confesó el músico.
El Dandy relató que al tercer día de recibir esas visitas de apoyo, se subió al carro y fue rumbo a un centro de rehabilitación. “Le dije, compadre, todo lo que hay ahí, déjalo, y vamos. Me saqué la pipa y la tiré por la ventanilla. Recuerdo que la rompí contra el suelo. Me dije: No quiero más nada de esto”, expresó con contundencia.
En una entrevista con el youtuber dominicano Destino Tolk, el artista detalló cómo llegó al límite. “Ya estaba cansado, ya no disfrutaba el high. Sentía el paniqueo, me sentía mal. Un día le dije a un socio: ‘Compadre, llévame a cualquier lugar, pero sácame de aquí’”.
“Me vi flaco, delgado, con la piel quemada, la boca en candela… Le dije: Sácame de aquí, compadre”, recordó. Desde entonces, ha estado en tratamiento y mantiene su compromiso con la rehabilitación. “Esto no es un catarro, esto es para toda la vida”, afirmó.
El músico también agradeció a su familia y personas cercanas. “Estamos de pie y tenemos deseos de seguir”, dijo.
A quienes lo apoyan, les lanzó un mensaje claro: “Gracias por lo que están haciendo. Hay que aprovechar a quienes de verdad quieren el bien para uno”.
El proyecto Conducta en Dade, que lo rescató, continúa acompañándolo en este proceso, y ha reiterado su apoyo: “Sabemos que este camino es difícil, pero no lo dejaremos solo”.
Preguntas frecuentes sobre la rehabilitación de David Montes de Oca, "El Dandy"
¿Quién es David Montes de Oca, conocido como "El Dandy"?
David Montes de Oca, conocido artísticamente como "El Dandy", es un exvocalista de la reconocida agrupación cubana La Charanga Habanera. Recientemente, ha sido noticia por su proceso de rehabilitación tras haber enfrentado una dura etapa de adicción y situación de calle en Miami.
¿Cómo logró El Dandy superar su adicción?
El Dandy decidió cambiar de vida gracias al apoyo del proyecto Conducta en Dade, que lo ayudó proporcionándole alimentos y motivándolo a ingresar a un centro de rehabilitación. El Dandy rompió con su adicción al decidir buscar ayuda y comenzar un tratamiento de rehabilitación, un proceso que él mismo describe como "para toda la vida".
¿Qué es el proyecto Conducta en Dade?
Conducta en Dade es un proyecto solidario que se dedica a ayudar a personas en situaciones vulnerables, especialmente aquellas afectadas por adicciones y que viven en la calle. Este proyecto fue fundamental en el proceso de recuperación de El Dandy, brindándole apoyo continuo y acompañamiento en su camino hacia la rehabilitación.
¿Cómo ha impactado la historia de El Dandy a sus seguidores y familiares?
La historia de El Dandy ha conmovido a sus seguidores y familiares, quienes lo han visto brillar en los escenarios y ahora lo apoyan en su proceso de recuperación. Sus palabras y acciones han servido de inspiración y esperanza para muchas personas que luchan contra adicciones, mostrando que con apoyo y determinación, es posible cambiar de vida.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.