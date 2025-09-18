Cubano de 68 años asesinado por un indigente en California: “Representaba el sueño americano”

Vídeos relacionados:

La comunidad cubana en California está de luto tras el asesinato de Reynaldo “Ray” Lefonts, un hombre de 68 años que fue apuñalado mortalmente el sábado frente a la biblioteca de la ciudad de Downey, en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el medio ABC7, el presunto agresor, Giovanni Navarro, un joven indigente de 23 años, fue detenido poco después del ataque en el campus de la escuela secundaria Downey.

El crimen ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 9:30 de la mañana, tras una discusión en el estacionamiento de la biblioteca, cerca de las estaciones de carga de autos eléctricos.

Testigos aseguran que Navarro sacó un cuchillo y apuñaló repetidamente a Lefonts, quien murió en el lugar pese a los esfuerzos de los paramédicos.

"Los caballeros discutían aquí afuera. Un tipo sacó un cuchillo —el de la franela— y empezó a apuñalar al otro. El hombre cayó al suelo, y una vez caído, intentó darle otro golpe en el cuello, y ahí fue donde salió la sangre... ya saben, eso pasó", confirmó a la prensa un testigo presencial.

Mientras los equipos de emergencia intentaban salvar a la víctima, un hecho insólito agravó la escena: un hombre de 52 años robó una ambulancia del Departamento de Bomberos de Downey y huyó, iniciando una persecución policial de 10 millas que terminó en Alhambra con un choque contra varios vehículos estacionados. El sospechoso fue arrestado sin que se reportaran heridos adicionales.

La tragedia ha generado gran conmoción en la comunidad cubana de Los Ángeles, que recuerda a Lefonts como un hombre trabajador, esposo y padre ejemplar.

Su hijo Michael lo describió como “extraordinario” y afirmó que su vida simbolizaba el sueño americano.

“Mi papá era extraordinario. Él representa el sueño americano. Nació en Cuba, fue a España, llegó a Estados Unidos sin nada y aprovechó todo lo que Estados Unidos le ofrecía”, comentó a la prensa.

El caso sigue bajo investigación, mientras Navarro enfrenta un cargo de asesinato cuya audiencia judicial fue pospuesta tres semanas. Entretanto, familiares y allegados organizaron una vigilia con velas en memoria de Lefonts y en apoyo a su familia.

Claudia M. Frómeta, concejala de la ciudad de Downey, expresó en redes sociales su pesar por el asesinato de Lefont, a quien reconoció como un residente de larga data de esa ciudad.

"Hemos reforzado la seguridad en la zona y aumentado las patrullas. Únase a la familia Lefonts en la vigilia con velas que organizan para honrar la vida de su querido esposo, padre y amigo", escribió.

La vigilia está prevista para celebrarse este jueves 18 de septiembre, en el Centro Civil de Downey. Decenas de personas han reaccionado a la muerte de Lefonts y lo han recordado como un hombre trabajador y honrado que solo pretendía procurar el bienestar de su familia.

