Miles de "patriotas estadounidenses" piden unirse a ICE

En menos de dos semanas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha recibido más de 100,000 solicitudes de ciudadanos que buscan unirse a sus filas para “remover a los peores criminales” del país, según informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El anuncio, difundido en la cuenta oficial de la agencia y respaldado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó que el llamado del presidente Donald Trump ha movilizado a “patriotas dispuestos a defender la patria” en un contexto de incremento del 1000% en las agresiones contra agentes de ICE.

Sin embargo, críticos advierten que estas convocatorias pueden fomentar la xenofobia y el perfilamiento racial, especialmente en un contexto marcado por la persecución contra inmigrantes.

“Este es un momento definitorio en la historia de nuestra nación. Sus habilidades, su experiencia y su valor nunca han sido más esenciales. Juntos, debemos defender nuestro país”, declaró Noem, invitando a postularse a través de JOIN.ICE.GOV.

Para ampliar la base de candidatos, ICE eliminó los límites de edad para los solicitantes y ofreció un paquete de beneficios.

Entre ellos un bono de firma de hasta $50,000; opciones de reembolso y condonación de préstamos estudiantiles; pago adicional del 25% para agentes especiales de HSI; horas extra no controladas para oficiales de deportación de ERO; y beneficios mejorados de jubilación.

Todos los aspirantes deben superar exámenes médicos, pruebas antidrogas y de aptitud física antes de incorporarse.

El anuncio se enmarca en la nueva política antiinmigrantes del presidente Donald Trump y en la reciente campaña nacional de ICE para invitar a la ciudadanía a colaborar en la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

El mensaje, difundido con el lema “AMERICA NEEDS YOU”, ha sido criticado por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten sobre un posible aumento de la xenofobia y el perfilamiento racial.

“Estamos viendo casos donde ICE no distingue entre personas con condenas criminales y trabajadores que llevan años en este país sin ningún problema legal”, advirtió Maricela López, portavoz de la organización Raíces Unidas en Texas.

Según el DHS, en el primer semestre de 2025 se registraron más de 180,000 deportaciones, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior. Aunque gran parte corresponde a personas con condenas graves, también se han documentado expulsiones de migrantes sin historial delictivo.

Esta ola de reclutamiento masivo marca un punto de inflexión en la estrategia de Trump y Noem, quienes han situado la expulsión de inmigrantes irregulares en el centro de su agenda de seguridad nacional.

Preguntas frecuentes sobre el reclutamiento masivo de ICE y la política migratoria de Trump