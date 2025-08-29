"Eso no es debate cultural, es xenofobia": Cubana en España se cansa y no se queda callada

Una joven cubana en España ha alzado la voz en redes sociales ante ataques que ha recibido por compartir aspectos de su vida como migrante y señalar diferencias culturales entre ambos países. En un video publicado en TikTok, la usuaria @legmy_ expuso su hartazgo ante los comentarios recurrentes como “si no te gusta, vete a tu país” o “ustedes no tenían ni comida”.

“Ya me cansé de escuchar todos estos comentarios en todos mis videos”, dijo la cubana en el inicio del clip. “Cuando alguien te dice ‘si no te gusta, vete’, esa persona no está defendiendo una costumbre, está utilizando tu origen para invalidar tu opinión. Y eso, eso ya no es debate cultural, eso es xenofobia”, sentenció.

La joven explicó que su contenido en redes se limita a mostrar su realidad cotidiana, sin intenciones de menospreciar ni idealizar ningún país. “No digo ni que una cosa sea mejor o peor, simplemente son distintas”, aclaró, al tiempo que recordó que “Cuba tiene una dictadura, mucha escasez de recursos... y todos sabemos la situación actual”.

También defendió su derecho a expresarse como migrante: “Para algunos, ser extranjera significa no poder opinar, ni siquiera en cosas cotidianas”.

En el texto que acompañó la publicación, @legmy_ dejó claro que quienes la acusan de “seguir votando comunismo” en Europa están profundamente equivocados. “Nadie que ha sufrido el comunismo vota por el comunismo. Venimos de esa porquería, huimos de eso… ¿Ustedes creen que queremos lo mismo para el lugar donde vivimos ahora?”, escribió en la descripción del video. La publicación, acompañada de etiquetas como #CubanosPorElMundo y #ChoqueCultural, ha desatado reacciones encontradas.

Los comentarios van desde el respaldo y la empatía, hasta expresiones abiertamente discriminatorias. “Racismo se llama lo tuyo”, respondió un usuario a otro que descalificó a los cubanos por “venir de la selva”. Otros, sin embargo, defendieron a la joven: “No te dejes callar por los que no saben ni vivir ni soportan a los demás vivir. Habla más cada día. Los buenos te apoyamos”, escribió otro.

“Los cubanos tenemos una gran capacidad de adaptación increíble... tu contenido es respetuoso y es tu opinión, y eso es libre”, comentó otra seguidora.

Este no es el primer testimonio viral de la joven cubana. Días antes, en otro video relató la enfermedad de su abuela en Cuba y la imposibilidad de viajar para acompañarla. “Siento en el alma lo que voy a decir, pero ser cubano es una desgracia que te persigue a donde vayas”, expresó entonces.

Ambas publicaciones han conectado con decenas de migrantes que reconocen en sus palabras una realidad común: la separación familiar, la dificultad para integrarse y la carga emocional de vivir lejos de la isla.

La experiencia de los cubanos en el extranjero es tan variada como sus protagonistas. En mayo, el cubano Franklyn (@franklyn_botanica) compartió desde Madrid un testimonio muy diferente. Aseguró que en España siempre ha sido tratado con amabilidad, y que “por lo menos en mi experiencia ha sido increíble”. Su video también generó un debate sobre el trato a los inmigrantes y la importancia de la actitud personal en el proceso de integración.

En México, otras migrantes cubanas han vivido situaciones similares. La joven Maryfra (@maryfra.21) respondió desde Quintana Roo a quienes le insisten en que regrese a la isla: “Yo amo México y soy más que feliz aquí, así que para atrás, mi vida, ni para coger impulso”. Su video fue ampliamente apoyado por mexicanos que defendieron su derecho a quedarse.

De igual forma, la cubana Gleydis García (@gleydis_garcia23) denunció los comentarios ofensivos que recibió tras compartir un video sobre comidas mexicanas. “Nosotros no le hacemos daño a nadie aquí para que me digan eso”, dijo. En su testimonio, explicó la desesperante situación que viven muchas familias en Cuba, y pidió respeto y empatía hacia quienes se ven obligados a migrar.

Casos como estos evidencian lo complejo que puede ser para muchos cubanos compartir sus experiencias cotidianas fuera del país, en medio de opiniones diversas sobre su presencia e integración en otras sociedades.

