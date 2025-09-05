Mujer llama al 911 tras escuchar a dos jóvenes hablar español en un supermercado: “Hay un par de ilegales aquí"

Marina Fisher y la mujer que la acusó de ser ilegal en EE.UU.

Una mujer llamó al 911 tras escuchar a dos jóvenes hablando español en un supermercado de Jonesboro, Georgia. El video del incidente, grabado en julio y publicado por la creadora de contenido Marina Fisher en TikTok, se viralizó, reavivando el debate sobre la discriminación racial y lingüística en Estados Unidos.

“En América hablamos inglés, gracias. Llamaré al 911”, se escucha decir a la mujer en el video, antes de contactar a las autoridades y denunciar que “hay un par de ilegales aquí”. Lo que no sabía es que ninguna de las jóvenes a las que increpaba estaban en situación irregular.

Marina Fisher, quien grabó el momento, es ciudadana estadounidense de origen mexicano y reside en Houston, Texas. Su acompañante era una joven de Puerto Rico, territorio no incorporado de Estados Unidos, cuyos habitantes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento desde 1917, por lo que tampoco requiere visa ni permiso especial para vivir en el país.

Los hechos ocurrieron en la tienda Goodwill, ubicada en la calle 138 de Jonesboro, al norte del estado de Georgia.

Fisher explicó en un segundo video que se encontraba junto a su amiga en la sección de electrónica, conversando sobre un set de parrilla que les pareció “bonito”, cuando la mujer se les acercó de forma hostil y exigió que hablaran en inglés.

“Me sorprendió. Mi mente trataba de procesar la situación y saber cómo manejar esto con dignidad, para no lucir como loca y ser expulsada”, comentó Fisher, visiblemente afectada por el episodio.

En otro fragmento del video, la joven señala: “Mi familia ha estado en Estados Unidos desde 1890. Soy orgullosamente mexicana, pero también soy estadounidense”, dijo y reafirmó que nunca ha vivido en México.

El episodio ha generado una ola de indignación en redes sociales y medios de comunicación, que lo interpretan como un nuevo ejemplo del clima de tensión racial y xenofobia que persiste en varias zonas de Estados Unidos.

Un incidente similar se reportó el pasado 11 de julio en un supermercado Walmart de Nuevo México, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron con una pistola eléctrica a un migrante mexicano. La intervención fue duramente criticada en redes sociales por el uso excesivo de la fuerza.

En junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó un mensaje en las redes sociales, donde insta a la ciudadanía a ayudar a localizar y arrestar a migrantes indocumentados.

