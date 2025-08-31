Habla madre de cubano asesinado a tiros por la policía en un parque de EE.UU.

Vídeos relacionados:

Magalys Arriba Fuentes, la madre de Feglys Campos, el joven cubano que fue asesinado a tiros por la policía en un parque de Denison, Iowa, el pasado 16 de agosto, contó al diario EL PAÍS de España la vida de su hijo y el dolor tras su pérdida.

La mujer, de 58 años y quien trabaja limpiando pisos en Madrid, relató que su hijo era un joven trabajador que quería mejorar la vida de sus familiares.

“Feglys siempre quiso irse a algún lado. Me prometió que algún día me traería con él a Estados Unidos. Quería darse buena vida y dárnosla a nosotros”, cuenta Magalys a la periodista del citado medio Carla Colomé, quien hizo una exhaustiva investigación sobre la muerte del cubano en el lugar donde sucedieron los hechos.

Feglys emigró a Estados Unidos el 22 de julio de 2023, a través de la aplicación CBP One, tras una larga travesía que lo llevó por Rusia, Macedonia, Eslovenia y Serbia, y un tiempo en España, explica el reportaje.

Agrega que en Denison, encontró trabajo en la empresa Smithfield, dedicada a la matanza de cerdos, donde sus vecinos y compañeros lo recuerdan como un joven “decente” e “indefenso”.

Sin embargo, fue despedido de la fábrica luego de que la Administración Trump cancelara los permisos de trabajo a los inmigrantes beneficiados por CBP One, y quedó en situación de calle, señala la publicación.

La madre asegura que él jamás fue diagnosticado con alguna enfermedad mental, aunque algunos compañeros afirman que “se había vuelto loco” debido a las dificultades que había enfrentado como inmigrante y que al momento del hecho atravesaba una crisis personal y de salud mental.

“No sé qué le pudo haber pasado a mi hijo. A nadie le gustaría perder un hijo de esa manera, los policías están para cuidarnos, no para matarnos”, afirmó entre lágrimas la mujer.

Al amanecer del 16 de agosto el pueblo amaneció con el rumor de que habían matado a alguien en el parque donde dormía el cubano.

En el lugar los vecinos han levantado un altar con flores, velas, osos de peluche, cervezas y un cartel que exige “Justicia para Feglys”.

Decenas de residentes marcharon hasta la estación policial pidiendo la divulgación de las cámaras corporales de los oficiales implicados.

Brenda Hernández, amiga de la víctima, señala que la noche del tiroteo, los agentes pidieron a los vecinos las grabaciones de sus cámaras de seguridad, mientras la Asesora General del Departamento de Seguridad Pública de Iowa, Catherine M. Lucas, informó que el fiscal tiene un plazo de 180 días para emitir un informe sobre el tiroteo.

Una semana después de la muerte de Feglys, vecinos, amigos y excompañeros se reunieron en el parque Washington, con una sensación de culpa colectiva y un sentimiento de deuda con el joven cubano:

“Lo que hicimos por él fue poco. Me siento culpable”, confesaron a Colomé.

Su madre, por su parte, solo se pregunta “¿Por qué le hicieron esto a mi bebé? Él no lo merecía”.

El reporte subraya que "la cancelación de los permisos de trabajo a beneficiarios de programas como el de parole humanitario y CBP One ha traído caos al mercado laboral, principalmente en el sector agrícola. Así fue como Feglys, un día, terminó en la calle".

Los vecinos del poblado de Iowa donde ocurrió el crimen temen que se trate de un asunto de xenofobia y racismo.

