Vuelve a sincronizarse la Unidad 5 de la termoeléctrica Renté tras salida por avería

Vídeos relacionados:

La Unidad 5 de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba, logró reincorporarse al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 6:15 de la mañana de este lunes, según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en su parte oficial.

La sincronización ocurre poco más de 48 horas después de que la unidad quedara fuera de servicio a causa de un salidero en el horno, incidente que se sumó a la cadena de averías registradas en la planta santiaguera en los últimos días.

Caption

La reparación permitió reactivar la capacidad de generación de Renté 5, aunque la UNE no precisó los megawatts aportados ni el tiempo que podrá mantenerse estable en línea.

Un fin de semana crítico en Renté

La reincorporación de la unidad se produce tras un fin de semana marcado por incidentes en la central. La madrugada del domingo, un incendio en los grupos electrógenos de fuel oil de Renté movilizó a brigadas de bomberos, autoridades locales y equipos de la Cruz Roja.

Aunque no se reportaron daños humanos, el siniestro evidenció una vez más la vulnerabilidad de las instalaciones auxiliares.

Lo más leído hoy:

A ello se sumó la salida repentina el viernes 19 de septiembre de la Unidad 3, apenas horas después de haber sido sincronizada, por un fallo técnico de “bajo vacío”.

Crisis estructural del SEN

La recuperación de Renté 5 representa un alivio momentáneo para el SEN, que enfrenta déficits superiores a los 1,800 megawatts en horario pico, con apagones que superan las 20 horas diarias en varias provincias.

Sin embargo, especialistas advierten que estas reincorporaciones parciales no resuelven la crisis estructural de un sistema eléctrico obsoleto, sin repuestos suficientes y dependiente de plantas con más de 40 años de explotación.

El regreso de Renté 5 a la línea confirma la dinámica de “apagar incendios” —en sentido literal y figurado— que caracteriza al sector eléctrico cubano, donde cada recuperación es seguida de nuevas caídas y la estabilidad sigue siendo una meta inalcanzable.

Renté, una planta marcada por recientes desgracias y averías

La termoeléctrica santiaguera, se ha convertido en símbolo del deterioro del SEN, acumulando en los últimos meses una sucesión de incidentes que van desde averías técnicas recurrentes hasta tragedias humanas.

El 31 de agosto de 2025, un grave accidente laboral durante el arranque de la Unidad 5 dejó al joven operador de turbina Carlos Rafael López Ibarra, de 33 año, con quemaduras en el 89 % de su cuerpo tras la liberación repentina de vapor a altas temperaturas.

El trabajador luchó durante días por su vida en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, pero falleció el 8 de septiembre, en un hecho que generó conmoción en la provincia y evidenció los riesgos que enfrentan los empleados de un sector marcado por la precariedad.

Apenas días después, Renté volvió a ocupar titulares por la salida imprevista de varias de sus unidades. La Unidad 3 se desconectó tras menos de 11 horas en línea debido a un fallo de “bajo vacío”, y la Unidad 5 quedó fuera por un salidero en el horno, reduciendo drásticamente el aporte de la planta al SEN.

La madrugada de este domingo, un incendio en los grupos electrógenos de fuel oil de la central obligó a la movilización de brigadas de bomberos, autoridades provinciales y fuerzas del MININT. Aunque no se reportaron víctimas, el siniestro volvió a poner en entredicho la seguridad y fiabilidad de las instalaciones.

Estos episodios no son aislados, sino parte de un patrón que refleja la obsolescencia tecnológica, la falta de mantenimiento integral y la carencia de piezas de repuesto.

Renté simboliza hoy no solo la debilidad del parque termoeléctrico cubano, sino también el costo humano y social de un modelo incapaz de garantizar electricidad estable a la población.