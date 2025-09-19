Díaz-Canel inicia recorrido por termoeléctricas en busca de respuestas ante los apagones

La estrategia oficial insiste en reparaciones y energías renovables, mientras crece el malestar ciudadano por los apagones

El presidente Miguel Díaz-Canel recorrió hoy las centrales termoeléctricas ubicadas en los municipios de Mariel (Artemisa) y Santa Cruz del Norte (Mayabeque) para impulsar la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional en medio de apagones prolongados y crecientes dudas sobre la efectividad de las medidas gubernamentales para estabilizar la generación eléctrica.

La visita comenzó en la central Máximo Gómez, en Mariel, donde la unidad 5 debe sincronizarse en las próximas horas con 65 megawatts, mientras los bloques 6 y 8 generan 94 y 60 megawatts, respectivamente, informó la Presidencia de Cuba a través de su perfil en X.

El director de la planta, Roberto Pigueiras, explicó a Díaz-Canel los procesos de mantenimiento y el uso de piezas de repuesto producidas por la industria nacional.

El gobernante insistió en que todas las capacidades del país deben ponerse en función de la recuperación del SEN y subrayó la necesidad de atender a los trabajadores, a quienes se les entrega alimentos, aseo y servicios médicos especializados, además de un salario que, aunque calificado de insuficiente, supera los 22,000 pesos.

Más tarde, Díaz-Canel llegó a la termoeléctrica Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte. Allí conoció del mantenimiento capital en la unidad 2, cuya turbina y caldera están en reparación, con fecha de sincronización prevista para el 30 de octubre y un aumento de potencia de hasta 85 megawatts.

Las otras dos unidades generan actualmente 55 y 48 megawatts, y deben salir de manera escalonada para labores de limpieza, destacó otro reporte de la Presidencia en la propia red social.

Los directivos informaron que se han tomado medidas para contener el éxodo de fuerza laboral, como incrementos salariales, entrega de alimentos, transportación y productos de aseo.

El gobernante destacó la “respuesta” de los trabajadores y expresó confianza en que “con el esfuerzo de todos vamos a salir de la situación actual”.

Acompañaron al gobernante en el recorrido el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy y el director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López.

Sin embargo, la estrategia oficial —basada en reparaciones parciales, algunos mantenimientos capitales y el impulso a parques solares fotovoltaicos— sigue sin ofrecer garantías de estabilidad a un sistema que acumula años de obsolescencia tecnológica y carece de inversiones estructurales de envergadura.

En la calle, el descontento aumenta ante apagones que superan las 20 horas diarias en varios territorios.

Los apagones siguen marcando la cotidianidad de millones de familias cubanas. En su reporte diario, la Unión Eléctrica (UNE) señaló este viernes que el déficit de capacidad de generación la víspera alcanzó los 1,826 megawatts (MW) en el horario pico de la noche, y que la crisis no muestra señales de alivio.

La entidad calculó que en el horario pico de esta noche, la demanda nacional rondará los 3,450 MW, mientras que la capacidad de generación disponible solo llegaría a 1,760 MW.

La víspera, Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero, encabezaron una reunión con dirigentes de todas las provincias y del Municipio Especial Isla de la Juventud para analizar la profunda crisis eléctrica y de abasto de agua que golpea a la población cubana.

En el encuentro por videoconferencia, desde el Palacio de la Revolución, se aseguró que, pese a las circunstancias, "sí vamos a salir adelante", y se insistió en que el equipo de gobierno está "proyectando futuro".

Díaz-Canel pidió “perfeccionar la programación eléctrica” para que los apagones se repartan de manera más equitativa en el país, al reconocer que existen “desproporciones” entre provincias, municipios y cabeceras.

Además, el gobierno cubano decidió liberar de sus empleos habituales a los delegados de circunscripción para que se dediquen por completo a atender directamente a la población, en medio de la crisis energética y de abasto de agua que ha desatado protestas en varias regiones del país.

Esta ofensiva de comunicación comunitaria, con dirigentes políticos actuando a pie de calle, ocurre en un contexto de creciente malestar social e incremento de las manifestaciones masivas.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas reconoció que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) vive un momento crítico, agravado por la salida de varias plantas como la Felton y una unidad del Mariel.

Anunció que “Felton debe estar entrando el sábado”, pero admitió que el país sigue enfrentando grandes afectaciones durante el pico nocturno.

