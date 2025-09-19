Díaz-Canel y Marrero reflexionan sobre la crisis en Cuba y aseguran que saldrán adelante

Los gobernantes cubanos, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, encabezaron este jueves una reunión con dirigentes de todas las provincias y del Municipio Especial Isla de la Juventud para analizar la profunda crisis eléctrica y de abasto de agua que golpea a la población cubana.

El encuentro se produjo por videoconferencia, desde el Palacio de la Revolución. Ambos dirigentes afirmaron que, pese a las circunstancias, "sí vamos a salir adelante" e insistió en que su equipo de gobierno está "proyectando futuro".

Reconocen gravedad del sistema eléctrico

Durante el encuentro, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) vive un momento crítico, agravado por la salida de varias plantas como la Felton y una unidad del Mariel.

Anunció que “Felton debe estar entrando el sábado”, pero admitió que el país sigue enfrentando grandes afectaciones durante el pico nocturno.

Sobre el suministro de combustible, dijo que “se ha ido resolviendo por diferentes alternativas”, mientras se trabaja en la reparación de transformadores.

Díaz-Canel pidió a la Unión Eléctrica que sean más equitativos a la hora de programar apagones.

"Sé que es complicado, pero hemos observado que la cabecera provincial la protegemos, con zonas cómodas, mientras hay otro municipio con 25 horas de apagón. Eso no puede ser", dijo.

Agua: otro servicio colapsado

El 50% de los problemas con el abasto de agua se deben a la falta de electricidad. La sequía y las roturas de equipos agravan aún más la situación.

La crisis por la sequía es tan grande que en Santiago de Cuba se activan pozos, repartición por pipas y hasta planean usar transporte ferroviario para trasladar agua.

“A los lugares a los que estamos yendo, estamos intercambiando con la población”, declaró Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Movilización de delegados ante el colapso

En La Habana y otras provincias, se han tomado medidas de emergencia como liberar a los Delegados de Circunscripción de sus empleos habituales para que se dediquen a atender a la población afectada.

Marrero pidió a los delegados que estén en los barrios. "Los directores municipales deben estar al lado de los delegados para que puedan entrar a los barrios suministrando información a la población. Hablar directamente con las personas es lo más efectivo de todo", dijo.

Esta medida llega en un contexto de incremento de las protestas ciudadanas, en la capital, y en ciudades del interior del país, como Santiago de Cuba y en Gibara. La población está descontenta con la crisis y no ve soluciones. Han comenzado a exigir sus derechos sin miedo al régimen.

Críticas al descontento social y énfasis en la vigilancia

Díaz-Canel explicó que el país ha vivido un “contexto de contingencias”, pero aseguró que “el enemigo no logró capitalizar el malestar social y conducirlo a sus intereses de estallido social”.

En su criterio, la clave para sobrevivir a esos supuestos ataques ha sido la “cohesión entre el Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas”. Omitió así el miedo que sienten miles de cubanos a manifestarse por la represión del Estado.

Recalcó también la necesidad de “acrecentar en estos tiempos la vigilancia revolucionaria” y mantener el debate directo con la población: “Todo hay que saberlo explicar, todos los días”.

Hacia el cierre del encuentro, reiteró su discurso de resistencia y represión social. “Aquí no se va a rendir nadie”, dijo.

Sin embargo, el mandatario no ofreció soluciones concretas a corto plazo para los prolongados apagones que afectan desde hace años al país. A pesar de no tener una estrategia clara, insistió en que “estamos proyectando futuro”.

La reunión ocurre luego de que Cuba sufriera el quinto apagón general en menos de un año y en medio de reportes ciudadanos sobre interrupciones eléctricas que superan las 24 horas en varias provincias.

