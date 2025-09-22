Tres de los ex prisioneros estadounidenses canjeados por Alex Saab demandan a Maduro

Vídeos relacionados:

Tres de los exprisioneros estadounidenses que fueron canjeados por el empresario colombiano Alex Nain Saab Morán en 2023 demandaron a Nicolás Maduro en una corte de Miami.

Jerrel Kenemore, Edgar José Marval y Jason Saad argumentan que el dictador venezolano los mantuvo cautivos “condiciones indescriptiblemente duras” para usarlos en el canje, informó El Nuevo Herald, que tuvo acceso al texto de la demanda.

Los tres demandantes estuvieron presos en Venezuela durante casi dos años hasta que finalmente fueron canjeados dentro de un grupo de diez estadounidenses en diciembre de 2023.

“Maduro mantuvo cautivos a los sres. Kenemore, Marval y Saad en condiciones indescriptiblemente duras durante casi dos años, tiempo durante el cual Maduro fue responsable de su tortura a manos de su policía secreta”, se lee en el documento de la demanda

En la demanda también están incluidos la empresa estatal PDVSA, Diosdado Cabello, ministro del Interior; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela; Tarek William Saab, fiscal general; y a Alex Saab, actual ministro de Industria.

La demanda, presentada en agosto se enmarca dentro la Ley Antiterrorista, que permite a estadounidenses demandar la incautación de los bienes de los grupos terroristas extranjeros que los hayan perjudicado.

Los tres demandantes estuvieron “entre los desafortunados que fueron atrapados en la red indiscriminada de toma de rehenes de Maduro tras la captura y extradición legal de Alex Saab a Miami”, añade el texto.

Kenemore, un informático que se mudó a Bogotá en 2019 y fue capturado en una tienda de comestibles de un pueblo fronterizo con Venezuela en 2022 por un grupo paramilitar. Durante su encierro, fue víctima de golpizas y tratos degradantes.

Tras ser entregado por sus captores en la frontera a autoridades venezolanas, fue acusado de “espionaje” y “actividades de contrainteligencia”.

Marval, por su parte, estuvo “a merced de uno de los secuaces más sádicos de Maduro, un oficial de la DGCIM [Dirección General de Contrainteligencia Militar] que lo golpeó brutal y repetidamente, rompiéndole la espalda”, se lee en el texto de la demanda.

Fue víctima de descargas eléctricas en los genitales, de tortura psicológica, los militares venezolanos obtuvieron sus contraseñas y robaron sus ahorros de toda la vida de un banco estadounidense.

A su esposa, Lady Stephanie Schulman Morris, le fueron confiscadas una casa y parte de dos farmacias que poseía en Venezuela.

El joyero Jason Saad se mudó a Colombia en 2017 y de ahí a Venezuela. En 2022 fue secuestrado por oficiales de la DGCIM y acusado de conspirar para asesinar a Maduro.

“Esas acusaciones eran falsas. De hecho, el Sr. Saad nunca había visto los artículos de periódico, las fotos, a las personas en las fotos, la embarcación ni las armas”, se lee en la demanda.

Fue sometido a “las duras e insalubres condiciones”. Durante su encierro se le infectaron los dientes, que le fueron extraídos.

Un canje por Alex Saab

Saab fue liberado en 2023 de una cárcel de Miami, donde permanecía detenido desde junio de 2020 bajo cargos de conspiración para blanquear dinero.

La decisión fue tomada por el gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo bilateral con Venezuela, según el cual el régimen bolivariano se comprometió a liberar a 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en su territorio.

El empresario, señalado por lavado de dinero en Miami y por acumular una gran cantidad de contratos con el gobierno de Maduro, fue detenido por la Interpol en 2020 cuando su avión, un Bombardier Global registrado en San Marino, hizo una parada para cargar combustible en Cabo Verde.

Saab fue arrestado en medio del océano Atlántico y de inmediato el gobierno de Maduro realizó numerosas gestiones para evitar su extradición a Estados Unidos.

El empresario colombiano, considerado uno de los principales testaferros de distintos esquemas de corrupción en el gobierno venezolano, fue pieza clave en acuerdos firmados en noviembre de 2011 durante una reunión histórica entre los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos.

En dicha reunión, Chávez cantó, Santos abrió la puerta a un proceso de paz con las FARC y Saab firmó un acuerdo de inversión social que posteriormente se convertiría en uno de los presuntos esquemas de corrupción más sonados en Venezuela, recordó la BBC.

Saab, oriundo de Barranquilla y de origen libanés, se involucró en proyectos chavistas, como la importación de materiales para la Gran Misión Vivienda.

Sobre este programa, las autoridades estadounidenses alegan que las viviendas no se construyeron o se hicieron con sobrecostos, y Saab recibió grandes sumas de dinero que no correspondieron con la entrega de los productos.

Posteriormente, Saab se convirtió en uno de los contratistas del gobierno venezolano para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), encargados de la importación y distribución de alimentos básicos en Venezuela. Investigaciones periodísticas revelaron contratos millonarios y acusaciones de lavado de dinero en este contexto.

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Saab en julio de 2019, acusándolo de lavar hasta US$350 millones a través del sistema de control cambiario venezolano. Se le atribuyó el uso de una red de compañías fantasma en varios países para ocultar las ganancias ilícitas de contratos para la importación de alimentos.

Recientemente trascendió que Saab colaboró por más de un año con la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés).

Saab aceptó ser una "fuente activa" de la DEA y luego confesó haber pagado sobornos a funcionarios venezolanos, dijeron los fiscales estadounidenses en un documento ante la corte.

En 2019, le dijeron que enfrentaría cargos penales si no se entregaba voluntariamente, según el expediente.

Tras su liberación, se ha reintegrado a la cúpula chavista, fungiendo como Ministro de Industria desde 2024.

