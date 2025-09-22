Maduro escribe carta a Trump y acusa a Colombia de ser el verdadero epicentro del narcotráfico

Vídeos relacionados:

En medio de la creciente tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro envió una carta al presidente Donald Trump en la que responsabilizó a Colombia de ser “el verdadero motor del narcotráfico en la región”.

La misiva, en la que Maduro denunció una “campaña de fake news” -término que llegó a emplear hasta en cinco ocasiones-, dejó en una posición comprometida al gobierno colombiano de Gustavo Petro, un aliado del régimen chavista.

El documento, difundido por medios oficiales en Caracas, llega pocos días después de que Washington reforzara su despliegue en el Caribe con destructores, submarinos nucleares y aviones F-35, bajo el argumento de combatir al narcotráfico y al “Cartel de los Soles”, que según la Casa Blanca estaría encabezado por Maduro.

En la misiva, el líder chavista recurrió en al menos cinco ocasiones al término fake news, expresión popularizada por el propio Trump, para rechazar las acusaciones de vínculos con organizaciones criminales:

“En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las autoridades legítimas de Venezuela. Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país”, sostuvo Maduro.

El gobernante aseguró que su administración ha combatido activamente al narcotráfico y ofreció cifras para respaldar su versión. Afirmó que en lo que va de año Venezuela ha “neutralizado 402 aeronaves” asociadas al transporte de drogas y que se ha incautado más del 70% de los cargamentos que intentaron cruzar por los 2,200 kilómetros de frontera con Colombia.

Según los datos que citó, “el 87% de la droga producida en Colombia sale por el Pacífico; el 8% por La Guajira; y apenas un 5% intenta ser transportada a través de Venezuela”. Por ello, concluyó que el país vecino, gobernado por Petro, es el verdadero responsable de alimentar los cárteles internacionales.

Maduro acusó además a Washington de utilizar “noticias falsas” para justificar una escalada militar que, de concretarse, “haría un daño catastrófico a todo el continente”.

“Presidente, espero que podamos juntos derrotar estas fake news que enturbian una relación que tiene que ser histórica y pacífica, como siempre visualizó nuestro Libertador Simón Bolívar”, escribió en el cierre de la carta dirigida a Trump.

La Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente sobre el texto. Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reiteró esta semana que Maduro “tiene decisiones que tomar” y que Estados Unidos está preparado para “destruir a los narcoterroristas” que envían drogas hacia su territorio.

La misiva de Maduro añade un nuevo capítulo a una confrontación que combina acusaciones cruzadas, movimientos militares y un lenguaje cada vez más beligerante en el Caribe.

Un golpe bajo a Petro, su principal aliado regional

La carta enviada por Maduro a Trump no solo buscó desmontar lo que él mismo calificó repetidamente como fake news en torno a sus supuestos vínculos con el narcotráfico, sino que además introdujo un elemento inesperado: señaló directamente a Colombia y a la administración de Gustavo Petro como principales responsables del tráfico de drogas en la región.

El movimiento ha sorprendido a analistas y diplomáticos, ya que Petro ha sido hasta ahora uno de los pocos jefes de Estado latinoamericanos en ofrecer un respaldo explícito al líder chavista.

Apenas días antes, el presidente colombiano calificó de “asesinato” la acción militar estadounidense en el Caribe que dejó 11 muertos tras el hundimiento de una embarcación proveniente de Venezuela, operada supuestamente por el Tren de Aragua.

“Los que transportan drogas no son grandes narcos, sino jóvenes muy pobres”, escribió Petro en X, defendiendo la narrativa de Caracas frente a Washington.

Además, a finales de agosto, Petro salió nuevamente en defensa de Maduro al negar la existencia del denominado Cártel de los Soles, que Estados Unidos ha designado como organización terrorista.

Según el mandatario colombiano, ese cartel es “una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no obedecen”. Una postura que generó duros reproches en el Congreso estadounidense, donde legisladores como Carlos Giménez advirtieron que las declaraciones de Petro eran equivalentes a “colaborar con un cartel de narcoterrorismo”.

En ese contexto, las acusaciones de Maduro en su misiva a Trump contra Colombia —apoyadas en estadísticas sobre rutas de narcotráfico que, según él, prueban que el 87% de la cocaína sale por el Pacífico colombiano— suenan como un golpe bajo a su principal aliado regional.

Para algunos analistas, el gesto evidencia el aislamiento creciente del régimen chavista y la disposición de Maduro a sacrificar incluso la relación con un socio clave como Petro con tal de reforzar su narrativa ante la ofensiva militar y diplomática de Estados Unidos.