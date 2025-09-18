Roberto Morales Ojeda visita Venezuela en medio de crecientes tensiones con EE.UU.

Vídeos relacionados:
El dirigente cubano Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de la isla (PCC), inició este jueves una visita oficial a Venezuela, en plena escalada de tensiones entre Washington y Caracas.
Exministro de Salud Pública y uno de los nombres que se mencionan como posible sucesor de Miguel Díaz-Canel, Morales Ojeda publicó en la red social X que llegó a Venezuela “para traer a su bravo pueblo y a su legítimo Presidente Nicolás Maduro la solidaridad de Cuba”, y citó a José Martí: “Deme Venezuela en qué servirla”.
Agenda en Caracas
Durante su primera jornada, el dirigente cubano rindió honores a Simón Bolívar en el Panteón Nacional y subrayó la afinidad ideológica entre La Habana y Caracas: “Como Martí, su continuador, somos bolivarianos y abrazamos con fuerza el ideal integracionista”, escribió.
La visita se enmarca en el estrecho vínculo político y estratégico entre Cuba y Venezuela, donde La Habana mantiene una fuerte presencia en áreas como salud, seguridad e inteligencia, y llega en momentos en que ambos regímenes refuerzan su narrativa de unidad frente a Estados Unidos.
Contexto regional
El viaje ocurre días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que fuerzas militares de su país han hundido varias embarcaciones procedentes de Venezuela, presuntamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe.
El régimen de Nicolás Maduro negó los hechos y calificó las imágenes divulgadas por Washington como “propaganda estadounidense”, acusando a la administración Trump de fabricar incidentes para justificar más sanciones y operaciones militares en la región.
Lo más leído hoy:
Y como ha sido habitual, el régimen de La Habana ha brindado declaraciones condenando el actuar del gobierno de Trump. El pasado domingo, el canciller Bruno Rodríguez denunció un “ilegal asalto” de fuerzas militares estadounidenses contra un barco pesquero venezolano, en aguas de la Zona Económica Exclusiva de la nación sudamericana.
Preguntas frecuentes sobre la visita de Roberto Morales Ojeda a Venezuela y el contexto político actual
¿Cuál es el propósito de la visita de Roberto Morales Ojeda a Venezuela?
La visita de Roberto Morales Ojeda a Venezuela tiene como propósito expresar la solidaridad de Cuba hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, busca reforzar los lazos políticos y estratégicos entre ambos países en un momento de tensión con Estados Unidos.
¿Por qué la relación entre Cuba y Venezuela es tan importante para ambos países?
La relación entre Cuba y Venezuela es crucial debido a sus intereses políticos y estratégicos compartidos. Ambos países se apoyan mutuamente en áreas como salud, seguridad e inteligencia, y comparten una ideología antiimperialista frente a Estados Unidos. Este vínculo les permite enfrentar las sanciones y presiones internacionales, manteniendo una narrativa de resistencia conjunta.
¿Qué tensiones existen actualmente entre Estados Unidos y los gobiernos de Cuba y Venezuela?
Las tensiones entre Estados Unidos y los gobiernos de Cuba y Venezuela se centran en acusaciones de narcotráfico y movimientos militares. Estados Unidos ha desplegado fuerzas navales en el Caribe, alegando la lucha contra el narcotráfico, mientras Cuba y Venezuela lo ven como una maniobra de presión e intimidación. Además, EE. UU. ha aumentado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, incrementando las fricciones con ambos países.
¿Qué papel juega Roberto Morales Ojeda en el gobierno cubano y qué futuro político se le vislumbra?
Roberto Morales Ojeda es un alto funcionario del Partido Comunista de Cuba y se perfila como un posible sucesor de Miguel Díaz-Canel. Su carrera ha estado marcada por la obediencia y la funcionalidad dentro del régimen, y actualmente ocupa el cargo de secretario de Organización del Comité Central del PCC. A pesar de su falta de carisma, Morales Ojeda podría heredar el poder debido a la falta de alternativas dentro del sistema político cubano.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.