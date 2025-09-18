Roberto Morales Ojeda visita Venezuela en medio de crecientes tensiones con EE.UU.

Vídeos relacionados:

El dirigente cubano Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de la isla (PCC), inició este jueves una visita oficial a Venezuela, en plena escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

Exministro de Salud Pública y uno de los nombres que se mencionan como posible sucesor de Miguel Díaz-Canel, Morales Ojeda publicó en la red social X que llegó a Venezuela “para traer a su bravo pueblo y a su legítimo Presidente Nicolás Maduro la solidaridad de Cuba”, y citó a José Martí: “Deme Venezuela en qué servirla”.

Agenda en Caracas

Durante su primera jornada, el dirigente cubano rindió honores a Simón Bolívar en el Panteón Nacional y subrayó la afinidad ideológica entre La Habana y Caracas: “Como Martí, su continuador, somos bolivarianos y abrazamos con fuerza el ideal integracionista”, escribió.

La visita se enmarca en el estrecho vínculo político y estratégico entre Cuba y Venezuela, donde La Habana mantiene una fuerte presencia en áreas como salud, seguridad e inteligencia, y llega en momentos en que ambos regímenes refuerzan su narrativa de unidad frente a Estados Unidos.

Contexto regional

El viaje ocurre días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que fuerzas militares de su país han hundido varias embarcaciones procedentes de Venezuela, presuntamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe.

El régimen de Nicolás Maduro negó los hechos y calificó las imágenes divulgadas por Washington como “propaganda estadounidense”, acusando a la administración Trump de fabricar incidentes para justificar más sanciones y operaciones militares en la región.

Lo más leído hoy:

Y como ha sido habitual, el régimen de La Habana ha brindado declaraciones condenando el actuar del gobierno de Trump. El pasado domingo, el canciller Bruno Rodríguez denunció un “ilegal asalto” de fuerzas militares estadounidenses contra un barco pesquero venezolano, en aguas de la Zona Económica Exclusiva de la nación sudamericana.

Preguntas frecuentes sobre la visita de Roberto Morales Ojeda a Venezuela y el contexto político actual