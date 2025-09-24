Hasta siete años de prisión por extracción ilegal de oro en Guantánamo

Vídeos relacionados:

Cinco ciudadanos del municipio de Yateras, en la provincia de Guantánamo, fueron condenados a penas de prisión por el delito de contaminación de los suelos vinculado a la extracción ilegal de oro, tras ser hallados culpables en un juicio celebrado por el Tribunal Municipal Popular de esa localidad.

Durante la vista oral se presentaron pruebas documentales, testificales y periciales que demostraron la responsabilidad penal de los acusados, quienes recibieron sanciones de entre un año y seis meses y dos años y siete meses de privación de libertad, en función de la gravedad de sus actos, informó el periódico oficialista Venceremos.

Según informó la Fiscalía, los encartados se dedicaban a la extracción ilegal de oro en la zona de Piedra la Vela, en las márgenes del río Toa, una región boscosa e intrincada perteneciente al Parque Nacional Alejandro de Humboldt, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Como sanciones accesorias, se les impuso el comiso de los instrumentos utilizados en la actividad ilegal, la privación de derechos públicos y la prohibición de solicitar pasaporte o salir del país mientras dure el cumplimiento de sus condenas.

Las autoridades aseguraron que durante todo el proceso se respetaron las garantías procesales y el debido proceso, conforme a lo establecido en la Constitución de la República.

Tanto los acusados como la Fiscalía tienen derecho a interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada, señaló el rotarivo.

Lo más leído hoy:

Hace apenas dos semanas las autoridades cubanas informaron sobre la detención de otras cuatro personas vinculadas a la extracción ilegal de oro en el municipio de Moa, Holguín, donde también incautaron más de 418 mil pesos y piezas relacionadas con la práctica.

Según esa versión, el operativo se llevó a cabo en la zona de Yamani­güey tras “un proceso investigativo profundo” que permitió confiscar partes del metal, medios para la actividad y dinero en efectivo.

Los detenidos enfrentarán cargos por “actividad económica ilícita y contaminación de los suelos”, de acuerdo con el relato oficial.

Este no es un caso aislado. En agosto, un campesino fue sorprendido en Jobabo, Las Tunas, mientras operaba un molino artesanal para procesar tierra con oro. En marzo, también en Jobabo, ocho personas fueron arrestadas por extraer y traficar polvo de oro con herramientas especializadas. Incluso en Santa Clara, las fuerzas policiales desmantelaron meses atrás un campamento de minería ilegal.

Los perfiles oficialistas insisten en presentar estos hechos como delitos graves contra el medioambiente y las “reservas de la nación”, pero omiten el trasfondo, que es la profunda crisis económica que empuja a los cubanos a lanzarse a prácticas de alto riesgo para sobrevivir.

El control absoluto del Estado sobre la explotación de los recursos naturales y la ausencia de oportunidades legales convierten a estas prácticas en blanco de la represión, aunque detrás de cada caso hay historias de necesidad más que de “parasitismo”, como calificó la propia publicación oficialista.

La fiebre del oro en el oriente cubano no solo refleja un problema medioambiental, sino también un síntoma de la precariedad y la desigualdad que marcan la vida cotidiana en la isla.

Preguntas frecuentes sobre las condenas por extracción ilegal de oro en Guantánamo