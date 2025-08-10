El café más caro del mundo lleva oro: ¿Es saludable?

Carlos, un influencer español conocido en redes como El Churches (@elchurchesoficial), visitó el Burj Al Arab, el hotel más lujoso de Dubái y uno de los más exclusivos del mundo, famoso por sus extravagancias. Allí pidió un café muy particular: un capuchino cubierto con oro de 24 quilates.

El precio de este café en Dubái es de unos 30 euros, pero para degustarlo dentro del salón hay que hacer un gasto mínimo de 65 euros.

En su video, El Churches muestra cómo sirven elegantemente el café dorado. Comentó que el camarero recomienda dejarse el oro en el bigote para lucir “glamoroso”, pero entre tanta elegancia y refinamiento, una duda atormentó al influencer.

¿Es saludable comer oro?

Sí, se puede comer oro. Se trata del aditivo E175, aprobado legalmente para uso alimentario en Europa y otros países del mundo. No tiene sabor, no se digiere ni se absorbe. Este producto se elimina del cuerpo sin causar daño, siempre que sea auténtico oro comestible certificado y se consuma con moderación.

El oro comestible se usa sobre todo con fines decorativos en platos de alta cocina, repostería, bebidas y sushi. No aporta nutrientes, pero sí ese toque visual de lujo y exclusividad.

¿Pagarías tanto por un café? Si lo tuyo es disfrutar momentos únicos debes apuntar esto en la lista de cosas por hacer, pero recuerda que hay dicha también en experiencias más sencillas, como una coladita en casa, sin adornos, junto a la gente que amas.

