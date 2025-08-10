El café más caro del mundo lleva oro: ¿Es saludable?

Carlos, un influencer español conocido en redes como El Churches (@elchurchesoficial), visitó el Burj Al Arab, el hotel más lujoso de Dubái y uno de los más exclusivos del mundo, famoso por sus extravagancias. Allí pidió un café muy particular: un capuchino cubierto con oro de 24 quilates.
El precio de este café en Dubái es de unos 30 euros, pero para degustarlo dentro del salón hay que hacer un gasto mínimo de 65 euros.
En su video, El Churches muestra cómo sirven elegantemente el café dorado. Comentó que el camarero recomienda dejarse el oro en el bigote para lucir “glamoroso”, pero entre tanta elegancia y refinamiento, una duda atormentó al influencer.
¿Es saludable comer oro?
Sí, se puede comer oro. Se trata del aditivo E175, aprobado legalmente para uso alimentario en Europa y otros países del mundo. No tiene sabor, no se digiere ni se absorbe. Este producto se elimina del cuerpo sin causar daño, siempre que sea auténtico oro comestible certificado y se consuma con moderación.
El oro comestible se usa sobre todo con fines decorativos en platos de alta cocina, repostería, bebidas y sushi. No aporta nutrientes, pero sí ese toque visual de lujo y exclusividad.
¿Pagarías tanto por un café? Si lo tuyo es disfrutar momentos únicos debes apuntar esto en la lista de cosas por hacer, pero recuerda que hay dicha también en experiencias más sencillas, como una coladita en casa, sin adornos, junto a la gente que amas.
Preguntas frecuentes sobre el consumo de oro en alimentos
¿Es seguro consumir oro en alimentos?
Sí, es seguro consumir oro en alimentos siempre que sea oro comestible certificado. El oro comestible, identificado como aditivo E175, está aprobado para uso alimentario en Europa y otros países. No tiene sabor, no se digiere ni se absorbe, y se elimina del cuerpo sin causar daño, siempre que se consuma con moderación.
¿Por qué se utiliza oro en alimentos y bebidas?
El oro se utiliza en alimentos y bebidas principalmente con fines decorativos. Añade un toque visual de lujo y exclusividad, especialmente en platos de alta cocina, repostería, bebidas y sushi. Sin embargo, no aporta nutrientes ni sabor.
¿Cuál es el costo de un café con oro en Dubái?
El precio de un café cubierto con oro de 24 quilates en Dubái es de aproximadamente 30 euros. Sin embargo, para degustarlo dentro del salón del Burj Al Arab, uno de los hoteles más lujosos del mundo, se requiere un gasto mínimo de 65 euros.
¿Qué impacto tiene el consumo de lujo en la percepción de la realidad cubana?
El consumo de lujo, como el café con oro, contrasta con la realidad económica de países como Cuba. En Cuba, la mayoría de la población enfrenta dificultades para acceder a productos básicos debido a la inflación y la escasez, lo que hace que experiencias de lujo sean inaccesibles para la mayoría, alimentando el debate sobre desigualdad y privilegio.
