Cámara capta a motorista que arrebata una cadena en plena calle de La Habana

Una cámara de seguridad captó el momento en que un motorista arrebata una cadena en plena vía pública en La Habana, en un hecho denunciado en redes sociales por la usuaria de Facebook, Catherine Acosta Martínez.

Según relató la víctima, el asalto ocurrió alrededor de las cinco de la tarde del jueves, cuando el individuo la interceptó en la calle, la sujetó por el cuello y la amenazó con un cuchillo para despojarla de una cadena de oro que llevaba puesta. Tras el arrebato, el agresor huyó en una moto azul en dirección a la avenida Juan Delgado.

Captura de pantalla Facebook / Catherine Acosta Martínez

En la publicación, Acosta Martínez aseguró que, al revisar las cámaras de la zona, descubrieron que el sospechoso llevaba un tiempo merodeando por el área, aparentemente esperando a una víctima para consumar el robo.

Como parte de la denuncia, la afectada compartió varios fotogramas que muestran al individuo en la moto, presuntamente antes y después de cometer el asalto. En los comentarios a su publicación, la usuaria Leslie Morales Cera afirmó que el mismo sospechoso había actuado contra ella.

"A mí me arrebató dos cadenas en 54 y 31 el martes 2 de setiembre a las 4 de la tarde. Lo acusé y llevé las imágenes a la estación de Playa en 110 y 3ra", indicó la internauta compartiendo un video que captó el hecho denunciado.

Lo más leído hoy:

Acosta Martínez pidió colaboración ciudadana para identificar al responsable y ofreció como incentivo una recompensa de 20 mil pesos cubanos a quien proporcione información sobre su paradero. Además, compartió números de contacto para recibir cualquier dato que ayude en la investigación: 53 247783, 58 276088 y 58 241535.

El hecho ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes alertan sobre el incremento de este tipo de delitos en la capital y exigen mayor presencia policial en las calles.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades han iniciado una investigación oficial sobre el caso, aunque las imágenes difundidas podrían resultar clave para dar con el paradero del asaltante.

Una ola de arrebatos en Cuba

El caso denunciado en La Habana no es un hecho aislado. En los últimos años, se ha multiplicado la cantidad de robos con violencia en las calles de la isla, en particular los arrebatos de cadenas y teléfonos, que suelen ocurrir a plena luz del día y en espacios concurridos.

En Santiago de Cuba, vecinos del reparto Escario capturaron recientemente a un reincidente conocido por arrebatar teléfonos en la avenida Garzón. Identificado como Alexander, el hombre fue entregado a la policía, aunque la comunidad denuncia que en otras ocasiones ha sido liberado rápidamente, alimentando la percepción de complicidad e impunidad.

Días antes, una estudiante de Medicina fue asaltada en la terminal de Calle 4 por un individuo armado, sin que ninguno de los presentes interviniera para ayudarla. Hechos similares han tenido lugar en Holguín, donde residentes redujeron a un ladrón que intentó robarle la cadena a una anciana en plena calle.

En La Habana, varios episodios también han quedado registrados: desde un sujeto que arrebató una cadena a una niña en Plaza de la Revolución y que, según testigos, se la tragó para ocultar la evidencia, hasta intentos frustrados de robo en transporte público y en barrios periféricos, donde los vecinos actuaron por cuenta propia antes de que llegara la policía.

Estos episodios reflejan un patrón común: la creciente osadía de los delincuentes frente a la pasividad de las autoridades. En la mayoría de los casos, la captura de los asaltantes no ocurre por la acción de la Policía Nacional Revolucionaria, sino por la intervención directa de la comunidad, que recurre a la justicia popular ante la falta de respuestas efectivas del Estado.

La repetición de estos sucesos en diferentes provincias subraya el deterioro de la seguridad ciudadana en Cuba y el aumento de la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar el orden.