Arrestan en Miami a cubana empleada de joyería por robar prendas de oro

Una cubana de 45 años residente en Miami fue arrestada y acusada de un plan sistemático de robo en la joyería donde trabajaba, apropiándose de piezas de alto valor que luego empeñaba en distintos comercios.
Nubia Milena Torres-Cubillos, empleada de Miami Gold Pawn Inc., localizada en la calle 7 del noroeste, fue captada en cámaras de vigilancia mientras extraía discretamente eslabones de una pulsera de oro estilo cubano valorada en 104,500 dólares.
Los hechos ocurrieron entre los meses de junio y agosto.
Las grabaciones muestran cómo Torres-Cubillos escondía los eslabones en una caja colocada estratégicamente en un estante, la movía para reducir la visibilidad y, en ocasiones, los ocultaba en papeles para trasladarlos a su escritorio o directamente a sus bolsillos.
En una de las escenas, los investigadores destacaron que "caminaba de manera poco natural" para evitar que el sonido del oro la delatara.
El reporte policial, al que tuvo acceso Local 10, detalla también que el 3 de julio la mujer fingió organizar mercancías para reubicar la caja con los fragmentos sustraídos.
Posteriormente, aprovechó un descanso laboral para entrar a la oficina de un compañero y colocar los eslabones robados en su bolso.
La investigación reveló que parte del botín fue rápidamente monetizado: un eslabón se empeñó por 3,500 dólares el 28 de junio y otro por 1,800 dólares el 5 de julio.
Pero no fue lo único.
Los detectives descubrieron que Torres-Cubillos también sacó de la joyería otras piezas de gran valor, como pulseras y collares de oro de 18 quilates, algunos con piedras preciosas, que fueron empeñados en distintas fechas por sumas que iban desde 250 hasta 755 dólares.
Ante la magnitud de los hallazgos, la mujer enfrenta cargos por hurto mayor, fraude organizado, tráfico de propiedad robada y venta de artículos sin verificación de propiedad.
Fue arrestada el martes y, al momento de su detención, ejerció su derecho a permanecer en silencio y solicitó un abogado.
Torres-Cubillos se encuentra recluida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con una fianza fijada en 40,000 dólares.
