Randy Arozarena hace historia con los Marineros: primer cubano en postemporada con Seattle

Con la clasificación de los Marineros de Seattle a la postemporada de las Grandes Ligas, el jardinero Randy Arozarena entrará a la historia como el primer jugador nacido en Cuba en disputar playoffs con esta franquicia.

El dato no es menor: con su presencia, se completa un hecho inédito en MLB, ya que los 30 equipos activos han contado con al menos un cubano en partidos de postemporada. Hasta ahora, los Marineros eran la única organización sin representación cubana en octubre, según el periodista Francys Romero.

En la red social Facebook, el insider expuso este interesante tema, que demuestra la trascendencia de los peloteros de isla en la competición de mayor nivel en materia de béisbol.

Arozarena, nacionalizado mexicano y conocido como el “Mr. Octubre cubano” por sus espectaculares actuaciones en instancias decisivas, regresa a un escenario donde suele brillar con su poder ofensivo y carácter competitivo.

Sin dudas, su aporte será clave para un conjunto de Seattle que busca trascender en la Liga Americana.

