Roberto Peña, joven pitcher cubano, acuerda con los Mets de New York

El lanzador derecho cubano Roberto Peña, de apenas 18 años, alcanzó un acuerdo con los Mets de New York, según informó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

En la red social Facebook, el insider expuso que el joven pertenece a la Academia de Ray Castillo, aunque todavía no se precisa si la firma oficial se concretará en este período o a partir del 15 de enero de 2026.

Asimismo, recordó que Peña, originario de Granma, ha mostrado un arsenal prometedor: recta de 93 MPH, cambio de 83 MPH, curva de 81 MPH y sinker de 91 MPH.

Su talento quedó en evidencia desde las categorías inferiores, cuando formó parte del equipo Cuba U-15 que obtuvo el subcampeonato mundial en 2022, y ahora da el salto hacia el béisbol profesional con una de las franquicias emblemáticas de MLB.

