Defensa civil emite nota informativa ante cercanía de onda tropical al oriente de Cuba

Masa de nublados asociada a la onda tropical que pudiera afectar a Cuba

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió una nota informativa este jueves debido a la proximidad de una onda tropical localizada en el mar Caribe oriental, que podría tener incidencia directa en la región oriental de Cuba en los próximos días.

Según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (INSMET), la onda tropical, que aún no presenta una estructura organizada, muestra áreas desorganizadas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas.

Fuente: Captura de nhc.noaa.gov

No obstante, se prevé que en un período de 12 a 24 horas pueda originarse una extensa zona de bajas presiones en las inmediaciones de las Bahamas.

"Independientemente de la evolución y futuro desarrollo de este sistema, su cercanía a la región oriental incrementará la probabilidad de precipitaciones desde Camagüey hasta Guantánamo", advierte el parte oficial.

Este sistema meteorológico se presenta en un momento crítico para Cuba, ya que los suelos del oriente cubano han sido duramente afectados por una prolongada sequía.

Por tal motivo, la Defensa Civil subrayó la necesidad de extremar la vigilancia hidrometeorológica, especialmente en zonas proclives a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Además, llamó a los decisores a mantenerse informados y a "mantener la información y orientación permanente a la población a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales", utilizando también medios alternativos en comunidades de difícil acceso.

Parte actualizado del Centro Nacional de Huracanes

En consonancia con la alerta cubana, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos emitió su más reciente informe sobre este fenómeno, identificado como sistema AL94.

"Las lluvias y tormentas eléctricas continúan mostrando signos de organización en asociación con una onda tropical ubicada cerca de La Española y las Islas Turcas y Caicos", indicó el NHC, añadiendo que se espera la formación de una baja presión en las próximas horas a medida que el sistema se desplace hacia el sureste de Bahamas.

Se estima que esta baja podría convertirse en una depresión tropical entre hoy y el fin de semana, mientras se mueve hacia el noroeste o el norte sobre el Atlántico sudoccidental.

El organismo estadounidense pronosticó fuertes lluvias y ráfagas de viento para zonas como República Dominicana, Haití, Islas Turcas y Caicos, y probablemente el este de Cuba.

"Si bien existe una incertidumbre significativa sobre la trayectoria a largo plazo y la intensidad del sistema, la probabilidad de impactos por viento, lluvia y marejada ciclónica en una parte de la costa sureste de EE.UU. durante los próximos días está aumentando", puntualizó el centro meteorológico.

Alta probabilidad de desarrollo ciclónico

Según el NHC, la onda tropical tiene una probabilidad alta (80%) de desarrollo en 48 horas y 90% en los próximos siete días, cifras que indican un alto potencial para su transformación en un sistema tropical significativo.

Las autoridades meteorológicas cubanas no han emitido, hasta el momento, una alerta ciclónica, pero mantienen una estrecha vigilancia sobre la evolución del fenómeno.

Se espera que en las próximas horas el Instituto de Meteorología de Cuba emita nuevos partes o avisos especiales, dependiendo del desarrollo del sistema y su posible impacto sobre el territorio nacional.

Mientras se define el comportamiento futuro de la onda tropical, la Defensa Civil recomienda:

-Seguir de cerca los partes meteorológicos oficiales del INSMET y los comunicados de la Defensa Civil.

-Extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones, ríos crecidos o laderas inestables.

-Evitar la propagación de rumores o información no verificada.

-Priorizar la seguridad de la vida humana por encima de bienes materiales.