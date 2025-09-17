Gabrielle, nueva tormenta tropical en el Atlántico, sin peligro para Cuba

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este miércoles sobre la formación de la tormenta tropical Gabrielle en aguas del Atlántico central, sin que represente peligro para Cuba.

El sistema, que evolucionó a partir de la Depresión Tropical Siete, se ubica en la zona tropical del océano Atlántico y mantiene un movimiento hacia el oeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora.

De acuerdo con los especialistas, sus efectos más inmediatos se limitan a un incremento de lluvias en áreas cercanas a las islas de Cabo Verde.

Las condiciones ambientales son solo marginalmente favorables para su fortalecimiento y, aunque se espera que sea huracán el fin de semana, solo representa peligro para Bermuda.

No obstante, el NHC continuará emitiendo avisos de seguimiento mientras el organismo permanezca activo en aguas abiertas.

Las autoridades meteorológicas cubanas subrayaron que, hasta el momento, no se esperan impactos directos en el territorio nacional.

El sistema refuerza la actividad ciclónica en la actual temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende oficialmente hasta el 30 de noviembre.

El NHC también alertó este martes sobre una onda tropical emergiendo frente a la costa africana que también está siendo vigilada, aunque sus probabilidades de desarrollo son bajas.

La entidad le asigna menos del 20 % de probabilidades de formación en los próximos siete días, a medida que avanza hacia el oeste a 15 a 20 millas por hora (24 a 32 km/h).

Las autoridades meteorológicas instan a mantenerse informados mediante fuentes oficiales ante cualquier posible cambio en la trayectoria o intensidad de estos sistemas.

