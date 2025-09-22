Gabrielle se convierte en el segundo huracán de la temporada y una onda tropical amenaza al Caribe

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes que Gabrielle se había convertido en huracán sobre el Atlántico subtropical central y precisó que el sistema “se encuentra varios cientos de kilómetros al sureste de las islas Bermudas, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora aproximadamente”.

El parte añadió que Gabrielle “mantiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes”, y advirtió que aunque no representa amenaza para tierra firme, “se recomienda precaución a las embarcaciones que transiten en la zona por la intensidad de los vientos y el oleaje asociado”.

En la misma actualización, el NHC indicó que vigila dos ondas tropicales con potencial de desarrollo en los próximos días. Sobre la primera, localizada entre las islas de Cabo Verde y las Antillas Menores, señaló que “las lluvias y tormentas eléctricas muestran una mejor organización” y que las condiciones ambientales “favorecen la formación de una depresión tropical a mediados o finales de esta semana”. Según la agencia, la probabilidad de que este sistema se desarrolle es del 20 por ciento en 48 horas y del 70 por ciento en una semana.

En relación con la segunda onda tropical, situada al este de las islas de Barlovento, el organismo detalló que “los aguaceros y tormentas permanecen desorganizados” y que, aunque solo hay condiciones marginales para su fortalecimiento, podría presentar un incremento de la actividad a medida que avance hacia el noroeste. En este caso, la probabilidad de formación es del 10 por ciento en dos días y del 40 por ciento en siete días.

El meteorólogo cubano Jorge Félix Hernández señaló que Gabrielle, ahora huracán, no presenta peligro para tierra firme en este momento, aunque insistió en que se trata de un sistema que debe ser observado por los intereses marítimos de la región. Hernández también destacó que las condiciones atmosféricas son propias de la fase más activa de la temporada ciclónica, por lo que es probable que sigan desarrollándose nuevos fenómenos en las próximas semanas.

Gabrielle se había formado días antes como tormenta tropical en el Atlántico central, sin representar riesgo para Cuba, aunque con potencial de fortalecimiento y amenaza para las cercanías de Bermudas.

Al mismo tiempo, el NHC ya había comenzado a vigilar una onda tropical emergente desde la costa africana, que entonces tenía baja probabilidad de desarrollo pero que ha ido evolucionando con rapidez en los últimos días.

La temporada de huracanes del Atlántico 2025 se extiende oficialmente hasta el 30 de noviembre y atraviesa actualmente su fase más activa. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir de cerca la evolución de estos sistemas en los próximos días.

