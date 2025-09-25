Guantánamo se prepara ante posibles lluvias intensas e inundaciones por onda tropical

Vídeos relacionados:

Guantánamo adopta medidas preventivas para enfrentar la posible llegada de lluvias intensas e inundaciones durante el fin de semana, asociadas a una onda tropical que avanza por el Caribe oriental.

El vocero oficialista Carlos Pérez informó en Facebook que en la reunión de la llamada “Vitalidad”, celebrada con dirigentes de los diez municipios y directivos de entidades provinciales, se definieron acciones para resguardar a la población y a los recursos de la economía.



La alerta surge tras las advertencias de especialistas, que señalan que el sistema meteorológico ya provoca fuertes precipitaciones en Puerto Rico y República Dominicana y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, con potencial de evolucionar a depresión tropical o ciclón en las cercanías de las Bahamas centrales.

El director del Centro Meteorológico Provincial, Carlos Román González, advirtió que, aunque el sistema aún no está organizado, su proximidad y la abundante humedad en la región incrementarán la probabilidad de lluvias sobre el oriente cubano en los próximos días.

Ante esa situación, el primer secretario del Partido en Guantánamo, Yoel Pérez García, y la gobernadora, Alis Azahares Torreblanca, ordenaron revisar y ejecutar los planes de protección frente a inundaciones.

Entre las indicaciones estuvieron garantizar el resguardo de personas en zonas vulnerables, asegurar equipos médicos y transporte para emergencias, reforzar la vigilancia en ríos y presas, proteger alimentos, combustibles y otros recursos básicos, y mantener informada a la población a través de canales oficiales para evitar rumores y desinformación.

Las autoridades provinciales insistieron en la disciplina social y la responsabilidad colectiva para salvaguardar vidas humanas y reducir daños a infraestructuras y recursos en plena temporada ciclónica.

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió también este jueves en X un aviso especial en el que confirmó que, independientemente de la evolución final de la onda tropical, se esperan numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo a partir del viernes y durante todo el fin de semana.

El organismo precisó que algunas precipitaciones podrían ser localmente intensas, con acumulados significativos en cortos periodos de tiempo, lo que eleva el riesgo de inundaciones en zonas bajas y urbanas.

También advirtió sobre tormentas eléctricas severas y rachas de viento en áreas de tormenta, e indicó que continuará emitiendo nuevos avisos especiales de ser necesario.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió este jueves un aviso de actualización sobre el sistema ciclónico "Humberto", que ya alcanzó la categoría de tormenta tropical en aguas abiertas del Atlántico.

Al mismo tiempo, los meteorólogos vigilan de cerca otra onda tropical en el Caribe central que podría convertirse en la próxima tormenta con nombre, "Imelda", con posibilidad de afectar al oriente de Cuba y a varias naciones del Caribe en los próximos días.

