Se forma tormenta tropical Humberto en el Atlántico y amenaza con desarrollarse Imelda: Este es el pronóstico

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió este jueves un aviso de actualización sobre el sistema ciclónico "Humberto", que ya alcanzó la categoría de tormenta tropical en aguas abiertas del Atlántico.

Al mismo tiempo, los meteorólogos vigilan de cerca otra onda tropical en el Caribe central que podría convertirse en la próxima tormenta con nombre, "Imelda", con posibilidad de afectar al oriente de Cuba y a varias naciones del Caribe en los próximos días.

Pero no son los únicos sistemas activos en el Atlántico.

El huracán Gabrielle avanza con rapidez hacia el este y amenaza con impactar a las Azores con condiciones de huracán entre la noche de este jueves y el viernes temprano, en lo que configura un escenario de máxima actividad ciclónica en la región.

Humberto se organiza y gana fuerza en el Atlántico

Según el aviso número 3 del NHC, emitido a las 5:00 a.m. (hora del Atlántico), el centro de la tormenta tropical Humberto se localizaba en los 21.2 grados de latitud norte y 56.4 grados de longitud oeste, es decir, aproximadamente a 775 kilómetros al este-noreste de las islas de Sotavento del norte.

El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con rachas superiores, y se desplaza con dirección noroeste a una velocidad de 17 km/h.

Lo más leído hoy:

Los pronósticos indican que Humberto seguirá una trayectoria hacia el noroeste en los próximos días, aunque con una velocidad de avance más lenta.

Los especialistas anticipan que la tormenta podría fortalecerse progresivamente, aunque por el momento no existen alertas ni avisos costeros activos para ninguna isla del Caribe.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 165 kilómetros desde el centro del fenómeno.

La presión mínima central estimada es de 1007 milibares.

Imelda podría estar en formación en el Caribe

Mientras Humberto avanza en mar abierto, los meteorólogos también siguen con atención la evolución de una onda tropical activa en el mar Caribe central y el Atlántico suroccidental, identificada como AL94.

Este sistema ha comenzado a generar lluvias desorganizadas, tormentas eléctricas y vientos racheados sobre áreas de la República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos.

De acuerdo con el boletín del NHC de las 8:00 a.m. (hora del Este), se espera que en las próximas horas o a inicios del viernes se forme una zona de baja presión al sureste de Bahamas, con condiciones favorables para que se convierta en una depresión tropical a medida que avance hacia el noroeste.

De intensificarse, este sistema tomaría el nombre de Imelda y podría representar una amenaza más cercana para las islas del Caribe y, eventualmente, para el oriente de Cuba.

Áreas bajo vigilancia

El Centro Nacional de Huracanes advierte que los países de la región deben mantener una estrecha vigilancia sobre el desarrollo de esta onda tropical, especialmente República Dominicana, Haití, las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas, donde se esperan fuertes lluvias y ráfagas de viento incluso antes de que el sistema logre una mejor organización.

Además, se advierte a las comunidades del sureste de Estados Unidos que sigan los reportes oficiales, ya que el pronóstico a siete días abre la posibilidad de impactos en esa región.

La probabilidad de que el sistema se convierta en ciclón tropical es del 70 % en las próximas 48 horas y se eleva a 90 % en un plazo de siete días, según los especialistas del NHC.

Gabrielle se aproxima a las Azores

El huracán Gabrielle, que mantiene categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se encontraba al mediodía de este jueves en los 36.4°N y 36.5°O, a unos 860 kilómetros al oeste de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y un rápido desplazamiento hacia el este a 52 km/h.

El NHC ha emitido una advertencia de huracán para todo el archipiélago de las Azores, donde se esperan condiciones de huracán entre la noche de este jueves y la mañana del viernes.

Los meteorólogos advierten de vientos intensos, marejadas ciclónicas peligrosas, olas destructivas y precipitaciones de entre 75 y 125 milímetros en las islas centrales, con riesgo de inundaciones repentinas en áreas montañosas.

Tras su paso por el archipiélago, Gabrielle comenzaría a debilitarse gradualmente y a transformarse en un sistema extratropical durante el fin de semana, aunque sus marejadas continuarán afectando a la costa noreste de Estados Unidos, Bermudas y el Atlántico canadiense.

Tres sistemas bajo la mira

El Atlántico vive este jueves una jornada de alta actividad ciclónica, con tres sistemas bajo vigilancia del Centro Nacional de Huracanes:

-Humberto, tormenta tropical en mar abierto que podría seguir fortaleciéndose en el Atlántico central.

-Imelda, aún en fase de onda tropical, con alta probabilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical en las próximas 48 horas y con potencial de impacto en el Caribe y Cuba.

-Gabrielle, un huracán que amenaza directamente a las Azores con lluvias intensas, vientos destructivos y marejadas ciclónicas.

Las autoridades insisten en que la población siga de cerca la evolución de estos fenómenos a través de los canales oficiales de información y no baje la guardia ante la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones y ráfagas de viento en varias naciones insulares y regiones costeras del Atlántico.