Guantánamo suspende ferias agropecuarias por amenaza de onda tropical

El Grupo Temporal de Trabajo de Guantánamo suspendió la Feria Agropecuaria programada para este sábado y reorganizó la venta de productos en mercados y puntos de la ciudad, a fin de proteger a la población ante la amenaza de fuertes lluvias asociadas a una onda tropical que avanza por el Caribe oriental.

Como consecuencia, se dispuso el acopio y venta de productos agropecuarios a partir de la tarde de este viernes en diversos mercados de la ciudad, incluidos La Acelga (Reparto Obrero), El Cebollín (San Justo), La Lechuguita (Caribe) y El Progreso (Sur Isleta), entre otros, informó a través de Facebook el perfil oficialista Guerreros del Guaso.

Captura de Facebook/Guerreros del Guaso

En cuanto a la pescadería, se venderán camarones y masas para croquetas en establecimientos de Carretera y Pedro A. Pérez, Reparto Obrero, El Guararey, Caribe, El Progreso y La Yuca en Sur Hospital.

Además, se habilitarán nueve puntos de venta de refrescos gaseados, incluyendo Plaza Juventud, Plaza Reparto Obrero y Campito (San Justo), mientras que las entidades de comercio ofrecerán un menú alternativo con viandas hervidas, caldosa y croquetas.

El Grupo Temporal de Trabajo instó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a tomar las precauciones necesarias para resguardar su seguridad durante el evento meteorológico.

Captura de Facebook/Guerreros del Guaso

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió una nota informativa este jueves debido a la proximidad de una onda tropical localizada en el mar Caribe oriental, que podría tener incidencia directa en la región oriental de Cuba en los próximos días.

Según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet), la onda tropical, que aún no presenta una estructura organizada, muestra áreas desorganizadas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas.

Al respecto, autoridades en la provincia de Guantánamo adoptan medidas preventivas para enfrentar la posible llegada de lluvias intensas e inundaciones durante el fin de semana.

El vocero oficialista Carlos Pérez informó en Facebook que en la reunión de la llamada “Vitalidad”, celebrada con dirigentes de los diez municipios y directivos de entidades provinciales, se definieron acciones para resguardar a la población y a los recursos de la economía.

De acuerdo con especialistas, el sistema meteorológico ya provoca fuertes precipitaciones en Puerto Rico y República Dominicana y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, con potencial de evolucionar a depresión tropical o ciclón en las cercanías de las Bahamas centrales.

