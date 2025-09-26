Guantánamo suspende ferias agropecuarias por amenaza de onda tropical

Vídeos relacionados:
El Grupo Temporal de Trabajo de Guantánamo suspendió la Feria Agropecuaria programada para este sábado y reorganizó la venta de productos en mercados y puntos de la ciudad, a fin de proteger a la población ante la amenaza de fuertes lluvias asociadas a una onda tropical que avanza por el Caribe oriental.
Como consecuencia, se dispuso el acopio y venta de productos agropecuarios a partir de la tarde de este viernes en diversos mercados de la ciudad, incluidos La Acelga (Reparto Obrero), El Cebollín (San Justo), La Lechuguita (Caribe) y El Progreso (Sur Isleta), entre otros, informó a través de Facebook el perfil oficialista Guerreros del Guaso.
En cuanto a la pescadería, se venderán camarones y masas para croquetas en establecimientos de Carretera y Pedro A. Pérez, Reparto Obrero, El Guararey, Caribe, El Progreso y La Yuca en Sur Hospital.
Además, se habilitarán nueve puntos de venta de refrescos gaseados, incluyendo Plaza Juventud, Plaza Reparto Obrero y Campito (San Justo), mientras que las entidades de comercio ofrecerán un menú alternativo con viandas hervidas, caldosa y croquetas.
Señaló que las entidades de comercio ofertarán un menú alternativo que incluirá viandas hervidas, caldosa y croquetas, como parte de las opciones durante esta situación
Lo más leído hoy:
El Grupo Temporal de Trabajo instó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a tomar las precauciones necesarias para resguardar su seguridad durante el evento meteorológico.
El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió una nota informativa este jueves debido a la proximidad de una onda tropical localizada en el mar Caribe oriental, que podría tener incidencia directa en la región oriental de Cuba en los próximos días.
Según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet), la onda tropical, que aún no presenta una estructura organizada, muestra áreas desorganizadas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas.
Al respecto, autoridades en la provincia de Guantánamo adoptan medidas preventivas para enfrentar la posible llegada de lluvias intensas e inundaciones durante el fin de semana.
El vocero oficialista Carlos Pérez informó en Facebook que en la reunión de la llamada “Vitalidad”, celebrada con dirigentes de los diez municipios y directivos de entidades provinciales, se definieron acciones para resguardar a la población y a los recursos de la economía.
De acuerdo con especialistas, el sistema meteorológico ya provoca fuertes precipitaciones en Puerto Rico y República Dominicana y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, con potencial de evolucionar a depresión tropical o ciclón en las cercanías de las Bahamas centrales.
Preguntas frecuentes sobre la suspensión de ferias agropecuarias en Guantánamo por onda tropical
¿Por qué se suspendieron las ferias agropecuarias en Guantánamo?
Las ferias agropecuarias en Guantánamo fueron suspendidas debido a la amenaza de fuertes lluvias asociadas a una onda tropical que se aproxima al Caribe oriental. El objetivo es proteger a la población y reorganizar la venta de productos en mercados locales para minimizar riesgos.
¿Qué medidas se han tomado en Guantánamo ante la onda tropical?
Las autoridades han dispuesto el acopio y venta de productos en diversos mercados de la ciudad y han instado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, se han habilitado puntos de venta de alimentos preparados y refrescos, y se han definido acciones para resguardar a la población y recursos económicos.
¿Cuál es el pronóstico meteorológico para Guantánamo debido a la onda tropical?
Se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas en Guantánamo durante el fin de semana, con potencial de provocar inundaciones en zonas bajas. El sistema meteorológico ya afecta otras regiones del Caribe y podría evolucionar a depresión tropical o ciclón.
¿Cómo afecta la onda tropical a la seguridad y a los recursos en Guantánamo?
La proximidad de la onda tropical incrementa el riesgo de lluvias intensas que podrían causar inundaciones, por lo que se han activado planes de protección y resguardo de personas en zonas vulnerables, así como de recursos básicos como alimentos y combustibles.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.