Mal tiempo en el oriente de Cuba: Onda tropical se aproxima con fuertes lluvias

El oriente de Cuba amaneció este viernes bajo nublados y chubascos aislados, preludio de un empeoramiento en las condiciones del tiempo debido al avance de una onda tropical muy activa que ya genera lluvias y tormentas eléctricas en varias localidades.

Especialistas advierten que en las próximas horas el fenómeno podría evolucionar en una baja presión y alcanzar categoría de depresión o tormenta tropical cerca de las Bahamas.

El meteorólogo cubano Raydel Ruisanchez señaló en Facebook que la nubosidad y las lluvias se han intensificado en la zona oriental y que se anticipan acumulados de entre 50 y 100 milímetros de lluvia en 24 horas, con posibilidades de superar esa cifra en puntos aislados.

También advirtió sobre un incremento en la intensidad del viento y la altura de las olas en las áreas afectadas por las tormentas.

El Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila confirmó en la madrugada la influencia del sistema, localizado en los 73°W sobre La Española, cuyos nublados ya impactan a la región oriental cubana.

Según la entidad, se espera que en las próximas 24 a 48 horas se forme un área de bajas presiones que evolucione en ciclón tropical.

Ante este escenario, el Instituto de Meteorología (INSMET) emitió un Aviso Especial por lluvias fuertes e intensas y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo.

El INSMET detalló que el sistema, que ya el jueves afectaba ya a República Dominicana y Puerto Rico, se moverá al oeste-noroeste y en las próximas horas podría organizarse en una amplia zona de bajas presiones cerca de las Bahamas.

El aviso advirtió que a partir de este viernes 26 y durante el fin de semana se registrarán numerosos chubascos y tormentas eléctricas en la región oriental, con lluvias que pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades.

Onda tropical vigilada por su potencial ciclónico en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que el sistema, identificado como AL94, muestra signos de organización y podría convertirse en depresión tropical en breve.

El organismo otorgó un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 90 % en siete días, mientras se desplaza hacia el noroeste sobre el Atlántico sudoccidental.

Además, advirtió de lluvias y ráfagas de viento para República Dominicana, Haití, Islas Turcas y Caicos y posiblemente el este de Cuba.

Aunque todavía existe incertidumbre sobre la trayectoria final del sistema, los expertos coinciden en que el mayor peligro inmediato para Cuba es la lluvia.

Guantánamo refuerza medidas ante la posible llegada de lluvias intensas e inundaciones

La provincia más oriental de Cuba ha activado planes preventivos ante la aproximación de lluvias intensas y posibles inundaciones durante el fin de semana, asociadas a la onda tropical que avanza por el Caribe oriental.

Carlos Román González, director del Centro Meteorológico Provincial, advirtió que, aunque el sistema aún no está organizado, la cercanía y la abundante humedad en la región incrementarán la probabilidad de lluvias sobre el oriente cubano en los próximos días.

Ante esta situación, el primer secretario del Partido en Guantánamo, Yoel Pérez García, y la gobernadora, Alis Azahares Torreblanca, ordenaron revisar y ejecutar los planes de protección frente a inundaciones.

Entre las medidas indicadas se incluyen garantizar el resguardo de personas en zonas vulnerables, asegurar la disponibilidad de equipos médicos y transporte para emergencias, reforzar la vigilancia en ríos y presas, proteger alimentos, combustibles y otros recursos básicos.

Defensa Civil alerta sobre riesgos de inundaciones y deslizamientos

La Defensa Civil de Cuba lanzó una nota informativa, en la que subrayó la necesidad de extremar la vigilancia hidrometeorológica, especialmente en territorios propensos a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Recordó que la saturación de los suelos, tras meses de sequía prolongada en el oriente, aumenta la vulnerabilidad de las comunidades frente a precipitaciones intensas.

