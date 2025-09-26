Fuego en el banco: un UAZ se incendia en el sótano del BANDEC en Sagua de Tánamo

Incendio en el sótano del BANDEC de Sagua de Tánamo

Un incendio se desató en la tarde de este miércoles en el sótano o garaje del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en el municipio de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, al norte de Cuba.

El fuego, según reportes locales, fue provocado por un desperfecto técnico en una cuchilla eléctrica que corta el suministro de energía a la batería de un jeep ruso marca UAZ, estacionado en el área interior del banco.

La rápida actuación de trabajadores de la sucursal, el Cuerpo de Bomberos y vecinos del lugar permitió controlar el incendio antes de que se propagara a otras zonas del edificio.

En un video compartido por residentes en redes sociales, se observa el vehículo calcinado y una densa columna de humo saliendo desde el interior del garaje. Las imágenes muestran también a bomberos trabajando en el lugar y a decenas de curiosos aglomerados frente al banco.

Aunque en algunos comentarios se mencionó la posibilidad de personas lesionadas, hasta el momento no hay confirmación oficial de heridos a causa del incidente.

Al sitio acudieron autoridades políticas y gubernamentales del territorio, quienes supervisaron las labores de control del fuego y evaluaron los daños materiales, aún no cuantificados.

Este hecho ha generado preocupación entre los habitantes del municipio, no solo por la magnitud del siniestro, sino por su ocurrencia en una institución financiera.

