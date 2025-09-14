Motos en La Habana y Sancti Spíritus se incendian en las últimas horas

Vídeos relacionados:
Dos incendios de motos fueron reportados en las últimas horas en La Habana y Sancti Spíritus, hechos cada vez más recurrente en el país, donde la población depende de estos medios para transportarse ante el colapso del sistema de transporte público.
Una motorina se incendió este domingo cerca de Porvenir y calle B, en la barriada habanera de Lawton, informó a través de su perfil en Facebook el usuario La Tijera.
Testigos afirmaron que los bomberos jamás llegaron al lugar y que el siniestro fue sofocado por una persona con un extintor. Afortunadamente no hubo lesionados, aunque sí daños materiales, y hasta el momento se desconoce la causa del incidente, precisó la fuente.
Por su parte, la intervención de los vecinos y la actuación del cuerpo de bomberos del Comando 6 lograron controlar este sábado un incendio luego de que un motor combustionara en una vivienda en la calle Calixto García, en Fomento, Sancti Spíritus, informó el usuario Alexander Ríos Cruz en su cuenta de Facebook.
Los dos casos muestran realidades distintas, mientras en la capital la ausencia de bomberos obligó a las personas a actuar, en Fomento la coordinación con el cuerpo de emergencia permitió evitar daños mayores.
Tales hechos reavivan la preocupación ciudadana por el alarmante aumento de incendios asociados a motos y triciclos eléctricos en Cuba durante los últimos años.
El 22 de agosto, una moto eléctrica ardió en la calle Galiano, una de las arterias más transitadas de La Habana, en el tramo comprendido entre Zanja y San José, frente al banco de la zona.
Un día antes, una motorina combustionó en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, y gracias a la rápida intervención de los bomberos y vecinos de la zona se logró evitar una tragedia.
En julio, en Holguín, una moto eléctrica explotó dentro de una vivienda, lo que provocó un incendio que solo gracias a la acción rápida de los bomberos no se cobró víctimas.
En junio, un hecho similar en la calle 17 y J, en el Vedado, generó un incendio en el segundo piso de un edificio.
Un mes antes, un triciclo eléctrico ardió dentro de una vivienda en Las Tunas, causando serios daños materiales.
En abril, en Zaza del Medio, Sancti Spíritus, la explosión de una motorina provocó un fuego que terminó con la vida de un anciano postrado en cama.
Los testimonios y publicaciones en redes sociales revelan que, mientras en algunos casos solo se reportan daños materiales, en otros los resultados han sido trágicos, con pérdida de vidas humanas.
Preguntas frecuentes sobre los incendios de motos eléctricas en Cuba
¿Por qué se están incendiando las motos eléctricas en Cuba?
Las motos eléctricas en Cuba están sufriendo incendios principalmente debido a deficiencias técnicas, el uso de piezas de baja calidad y la manipulación inadecuada de sus baterías. Estos factores son agravados por la falta de regulaciones estrictas sobre la calidad de los equipos y sus componentes. Además, la necesidad de movilidad ante la crisis de transporte y combustible ha llevado a un uso intensivo de estos vehículos, incrementando el riesgo.
¿Qué están haciendo los bomberos para controlar estos incendios?
En algunos casos, los bomberos han logrado intervenir rápidamente para controlar los incendios, lo que ha ayudado a evitar tragedias mayores. Sin embargo, en situaciones donde la respuesta es tardía o los recursos son limitados, los vecinos han tenido que tomar la iniciativa para apagar el fuego, como ocurrió en La Habana. La cooperación entre la comunidad y las fuerzas de emergencia es crucial para minimizar los daños.
¿Cuáles son las consecuencias de estos incendios de motos eléctricas?
Los incendios de motos eléctricas han resultado en daños materiales significativos y, en casos más graves, han cobrado vidas humanas. La explosión de baterías dentro de viviendas ha llevado a pérdidas de propiedades y, lamentablemente, a fallecimientos, como el caso de un anciano en Zaza del Medio. La situación también genera una creciente preocupación y alarma entre la población cubana.
¿Qué recomendaciones se pueden seguir para evitar incendios de motos eléctricas?
Para prevenir incendios, es recomendable realizar mantenimientos periódicos con personal calificado, evitar la sobrecarga de las baterías y no manipularlas de manera inadecuada. Es importante permitir un periodo de enfriamiento antes de conectar las baterías a la corriente y evitar cargar los vehículos eléctricos durante la noche para reducir el riesgo de sobrecalentamiento.
