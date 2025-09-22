Detienen a anciana cubana en Hialeah acusada de quemar el carro de su exarrendador

Vídeos relacionados:

Una anciana cubana fue detenida por la policía y acusada de provocar el incendio del automóvil de su exarrendador, estacionado en el interior de la vivienda, en el este de la ciudad de Hialeah, la semana anterior.

Gladys Reinoso, de 74 años, fue identificada como la persona que en la tarde del jueves se bajó de su carro, se dirigió a la residencia de la familia Hernández y lanzó un objeto incendiario que desató el fuego del vehículo, un Ford Mustang 1967, según el reporte policial.

Reinoso enfrenta un cargo de incendio provocado en primer grado, informó la cadena Univision.

La mujer había sido inquilina de un apartamento propiedad de los Hernández durante 12 años, de donde fue desalojada entre mayo y junio de este año, tras lo cual habría estado viviendo dentro de su automóvil, estacionado cerca de la casa de las víctimas.

“El perro de nosotros empezó a ladrar y vi por las cámaras el fuego; pensaba que era al cruzar de la calle, pero cuando salí corriendo me di cuenta que era el carro de nosotros”, relató Ingrid Hernández, propietaria de la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según su testimonio, buscó rápidamente una manguera y apagó el fuego antes de que llegaran los bomberos.

Reinoso fue arrestada frente a la casa como presunta responsable del incendio.

“Parece que ella tendría una bandera contra nosotros”, comentó Hernández a Univision, en alusión al desalojo que probablemente fue el móvil del incidente. “Tenía que desquitarse que la habíamos sacado del hogar que tenía”.

Tras comparecer en corte, Reinoso fue remitida a un hospital psiquiátrico de Hialeah, para ser sometida a una evaluación médica. En la audiencia, la jueza le ordenó no tener contacto alguno con la familia Hernández.

“Yo creo que ella necesita ayuda, creo que la decisión de la corte de llevarla a un lugar psiquiátrico para que ella tenga ayuda médica es la mejor”, opinó la señora Hernández acerca del dictamen judicial.

Este martes se realizará una nueva audiencia en la corte criminal, a la cual deberá asistir la familia Hernández, indicó Univision.

Según registros policiales en línea, Reinoso habría sido arrestada en febrero de 2024, en el condado de Miami-Dade, por agresión agravada.

