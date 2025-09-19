Fuego arrasa con un ranchón en Ciego de Ávila

Un incendio de gran magnitud arrasó con el ranchón conocido como “La Casa del Campesino”, ubicado en el Parque de la Ciudad de Ciego de Ávila, también llamado popularmente La Turbina, según reportes publicados en redes sociales por el periodista independiente Guillermo Rodríguez Sánchez.

“Varios usuarios reportan en redes sociales la ocurrencia hace apenas un rato de un gran incendio”, escribió Rodríguez en Facebook. El reportero añadió que “los bomberos se encuentran en el lugar y ya fueron apagadas las llamas”, y que “no ha habido que lamentar pérdida de vidas humanas o heridos hasta el momento, según ha trascendido”.

El fuego consumió “casi la totalidad de las instalaciones del lugar”, según detalló el periodista, quien también indicó que las causas del siniestro eran desconocidas, aunque “varios transeúntes indican que se podían ver cortes eléctricos ocurriendo mientras se consumía el área”.

La Televisión Avileña confirmó el incidente e informó que el fuego se desató en horas de la tarde, cuando el local ya estaba cerrado y solo se encontraba presente el custodio. Según el medio, gracias a la rápida actuación de los bomberos se logró controlar el incendio, evitando víctimas, aunque se registraron daños en el mobiliario y afectaciones en la cocina principal y el restaurante.

Las autoridades del Ministerio del Interior están investigando las causas del incendio y, según el reporte, “toman medidas pertinentes para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir y prevenirlos”.

Recientemente se han producido incendios similares en ranchones durante apagones, como el ocurrido en febrero en la estación del tren de Hershey, en Matanzas, donde los bomberos sofocaron un fuego sin víctimas, en medio de un corte de electricidad.

En esa misma instalación, un nuevo incendio en mayo volvió a arrasar con el ranchón, el segundo en menos de tres años, lo que generó comentarios de vecinos que no descartaban un acto intencional.

Otro siniestro reciente ocurrió en Playa Girón, también en la provincia de Matanzas, donde un incendio de gran magnitud destruyó el ranchón de 4 Esquinas, sin reporte de víctimas, pero con pérdidas materiales totales.

Preguntas frecuentes sobre incendios en Ciego de Ávila y otras regiones de Cuba