Sergio Busquets, uno de los mediocentros más emblemáticos en la historia del fútbol español y mundial, ha anunciado su retirada como futbolista profesional a los 37 años. El actual jugador del Inter Miami CF comunicó la noticia este jueves a través de sus redes sociales, acompañado de un emotivo video en el que repasa momentos clave de su carrera y agradece a todas las personas y clubes que marcaron su trayectoria.

“Hola a todos, siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, comienza diciendo en el video. “El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje”, añade en otro fragmento.

Busquets hace un recorrido por sus inicios, desde su infancia en Badía del Vallès, pasando por clubes como Barberà, Lleida y Jabac, hasta llegar al filial del Barça. Agradeció profundamente al Fútbol Club Barcelona, al que definió como el club de su vida. “Allí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”, expresó.

También tuvo palabras para la selección española, con la que disputó 143 partidos y ganó el Mundial en 2010 y la Eurocopa en 2012. “Gracias a la Selección Española, fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón”, afirmó.

Busquets agradeció al Inter Miami por haberle permitido cerrar su carrera en una nueva etapa profesional. “Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena”, dijo.

El centrocampista reservó sus últimas palabras para su entorno más cercano: “Gracias a todos mis compañeros, al staff y a todas las personas con las que compartí tantos momentos bonitos e inolvidables. Lo mejor que me llevo sois vosotros. Gracias a los fans de todo el mundo por su cariño y respeto. Ojalá haya podido devolveros una pequeña parte de todo lo que habéis significado para mí", dijo en el vídeo compuesto por momentos memorables de su trayectoria.

"Y cómo no, gracias a mi familia, que siempre me acompañó desde que era un niño pequeño por todos los campos, dándolo todo para verme feliz y ayudarme a cumplir mis sueños. A mi mujer y a mis hijos, que fueron y son los pilares de mi vida, gracias por estar siempre a mi lado, en los buenos y en los malos momentos. Os quiero muchísimo”. Cerró con una despedida serena: “Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y, sobre todo, agradecido. Muchas gracias a todos. Hasta pronto”, cerró sus palabras.

Tras su anuncio, el Inter Miami emitió un comunicado oficial en el que confirmó que Busquets se retirará al finalizar la presente temporada de la Major League Soccer, una vez concluyan los playoffs.

El club destacó su importancia dentro y fuera del campo desde su llegada en 2023. “Desde su llegada, Busquets ha sido instrumental en el crecimiento del club, aportando visión y calidad en el mediocampo, además de su experiencia y liderazgo”, señaló la nota institucional. También se recuerda que fue parte de los logros recientes del equipo: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.

“El equipo ahora espera su aporte en la recta final de la campaña, que pondrá fin a una carrera extraordinaria que lo posiciona entre los mejores mediocampistas de todos los tiempos”, concluyó el texto.

El anuncio ha generado una oleada de mensajes de cariño y reconocimiento en redes sociales. El FC Barcelona publicó un video de homenaje con el mensaje “Sergio Busquets, Culer para siempre”.

Andrés Iniesta, uno de sus compañeros más fieles en el campo, le dedicó unas palabras emotivas acompañadas de fotografías que resumen una amistad forjada en la excelencia: “Qué privilegio compartir contigo todos estos años, hermano. ¡Cómo he disfrutado a tu lado! Eres uno de los más grandes de la historia del fútbol, sin duda alguna. Has tenido una manera de jugar única, que quedará para siempre en nuestra memoria”.

También se sumó Sergio Ramos, quien fue rival en muchos clásicos y compañero en tantas gestas con la selección española. “Busi, eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser un tipo normal”, escribió el central andaluz. “Rival la mayoría de veces, compañero otras muchas, siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad, y por tu forma de ser humilde y auténtica. El fútbol pierde a uno de los mediocentros más brillantes con los que he jugado”.

Busquets debutó con el primer equipo del FC Barcelona en 2008, de la mano de Pep Guardiola, y permaneció durante quince temporadas en el club catalán. En ese tiempo se consolidó como una pieza clave del equipo que dominó el fútbol mundial y que maravilló al planeta con su estilo.

Con el Barça conquistó 32 títulos oficiales, incluyendo nueve Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Además, compartió vestuario con figuras como Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué y Dani Alves, formando parte del equipo más laureado de la historia del club.

En su llegada a Miami en julio de 2023, Busquets se reencontró con antiguos compañeros del Barcelona como Lionel Messi, Jordi Alba y Luis Suárez. En ese entonces, CiberCuba reportó su viaje desde Madrid y su presentación oficial en un evento multitudinario en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

Su retirada marca el fin de una era. Se va uno de los grandes mediocentros del fútbol moderno, un jugador que hizo del pase corto, la lectura táctica y la inteligencia en el campo su sello distintivo. El fútbol pierde a un líder silencioso, que deja huella sin estridencias, con elegancia, y con una gratitud serena que resume perfectamente su legado.

