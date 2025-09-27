Lluvias fuertes e intensas continuarán en el oriente y se extenderán al centro de Cuba

Vídeos relacionados:

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) advirtió este viernes sobre la persistencia de lluvias fuertes e intensas en la región oriental del país, que se extenderán hacia el centro en el transcurso de la tarde.

Las precipitaciones están asociadas a una extensa zona de bajas presiones vinculada a una activa onda tropical, la cual ha provocado abundante nubosidad, chubascos y tormentas eléctricas no solo en el oriente cubano, sino también sobre Las Bahamas, La Española, Jamaica y el norte del mar Caribe central, señala la nota meteorológica especial.

Publicación en Facebook. Insmet

La interacción de este sistema con factores locales y la compleja orografía del oriente cubano ha generado acumulados de lluvia considerables.

Según el INSMET, en las últimas 24 horas se han registrado 22 estaciones con más de 80 mm de lluvia, 14 de ellas con cifras superiores a los 100 mm, y en cuatro puntos de Guantánamo se superaron los 200 mm.

El parte oficial indica que, independientemente de la evolución del sistema atmosférico, continuará predominando la inestabilidad en la región. Por ello, se esperan numerosos chubascos y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo, extendiéndose progresivamente al centro del país durante la tarde.

Lo más leído hoy:

Las lluvias podrían ser fuertes e intensas en algunas localidades, especialmente en zonas montañosas y de difícil drenaje, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos oficiales y tomar medidas preventivas en áreas vulnerables.

El INSMET seguirá monitoreando la evolución del fenómeno y emitirá nuevas actualizaciones en caso necesario.