Onda tropical provoca fuertes lluvias y tormentas eléctricas en el oriente de Cuba

El oriente de Cuba experimenta un incremento significativo de lluvias y tormentas eléctricas asociadas a la circulación de la onda tropical vinculada al Ciclón Potencial Nueve, informaron meteorólogos y reportes en redes sociales.

Captura de Facebook / Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Avila

Según el especialista Jorge Félix Hernández, áreas de lluvias fuertes e intensas afectan a sectores de Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

Captura de Facebook / Meteorólogo Jorge Félix Hernández

El experto Raydel Ruisanchez alertó sobre la necesidad de máxima atención debido a la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas durante el viernes y la madrugada del sábado.

Captura de Facebook / Raydel Ruisanchez

En su pronóstico, indicó que las precipitaciones podrían acumular entre 50 y 100 mm en la región oriental, mientras que Santiago de Cuba y Guantánamo podrían alcanzar entre 150 y 200 mm, con puntuales de 300 a 400 mm en Guantánamo, generando un alto riesgo de inundaciones repentinas.

Captura de Facebook / Raydel Ruisanchez

Por otra parte, el Instituto de Meteorología (INSMET) confirmó que en su parte para este sábado que el cielo estará nublado desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos que se intensificarán en la tarde y se extenderán al resto de la región central.

En el occidente del país, la nubosidad será menor al amanecer, aunque también aumentará parcialmente durante el día, con precipitaciones aisladas en la tarde.

Habrá oleaje en el litoral norte oriental, con riesgo de incremento local de la fuerza de los vientos y altura de las olas en zonas con lluvias y tormentas eléctricas.

Impacto de las lluvias en la población: testimonios desde el oriente cubano

Vecinos de la región oriental compartieron en redes sociales sus experiencias con las lluvias.

En Contramaestre, Santiago de Cuba, las precipitaciones comenzaron desde las 2:00 am con tormentas eléctricas.

En Granma se han registrado lluvias intensas y muchas tormentas eléctricas. En Bayamo desde las 5:26 am, en Jiguaní desde las 4:30 am y en Manzanillo desde las 11:00 pm del viernes.

En Guantánamo, la lluvia intensa y sostenida inició también por la madrugada.

Residentes de localidades como Marcané (Cueto, Holguín) Imías (Guantánamo), Palma Soriano, Tercer Frente, Mangos de Baraguá y Los Negros (Contramaestre) todos en Santiago de Cuba, se reportaron precipitaciones fuertes.

Mientras tanto, algunas zonas de Las Tunas y Holguín registraron solo lloviznas ligeras.

El ciclón potencial y su impacto esperado en la región oriental

El INSMET emitió el viernes un aviso especial por lluvias intensas y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo, señalando que la onda tropical tiene altas probabilidades de convertirse en ciclón tropical al norte de la región oriental en las próximas 48 horas.

La interacción del fenómeno con factores locales y orográficos ha estimulado la formación de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias localidades del oriente cubano.

La onda tropical asociada al área de bajas presiones identificada como #94L se encontraba el viernes cerca del oriente de Cuba y las islas Turcas, mostrando signos de organización y con altas probabilidades de evolucionar a depresión tropical mientras se desplaza al norte-noroeste sobre el Atlántico suroccidental.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos otorgó un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, alertando sobre lluvias, ráfagas de viento y marejadas en República Dominicana, Haití, Islas Turcas y Caicos, y posiblemente en el este de Cuba.

En resumen, la combinación de la onda tropical activa, las condiciones locales y la interacción con el relieve oriental ha generado un panorama de lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones, mientras los pronósticos mantienen la vigilancia estricta sobre el posible desarrollo ciclónico en los próximos días.

