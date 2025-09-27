¡En lencería! Rachel Arderi enciende Instagram posando en ropa interior

La modelo cubana Rachel Arderi volvió a causar furor en redes sociales al compartir una sensual historia en su cuenta de Instagram, donde aparece posando frente al espejo con un conjunto de lencería blanca que dejó poco a la imaginación.

Luciendo un conjunto de encaje transparente que resalta su figura y el pelo suelto ondulado, la joven se grabó mientras sonaba de fondo el tema “Under The Influence” de Chris Brown.

La imagen fue tomada en lo que parece ser un estudio fotográfico, rodeada de luces profesionales, lo que sugiere que podría estar trabajando en una nueva sesión de fotos.

Captura Instagram / Rachel Arderi

Arderi etiquetó en la publicación a una clínica estética, lo que deja entrever que no teme mostrar con orgullo los resultados de esos retoques que refuerzan su belleza.

Con cada aparición, Rachel demuestra que sabe cómo captar la atención de sus seguidores y mantener su estatus como una de las figuras más seguidas por la comunidad cubana en Instagram por su belleza, estilo y confianza.

