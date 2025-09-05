¡Con la fiesta temática más increíble! Así celebraron Bebeshito y Rachel el primer cumpleaños de Mía y los siete de Yan Carlos

Vídeos relacionados:

Globos, disfraces y una decoración inspirada en Monsters Inc. fueron los protagonistas de la espectacular celebración doble que organizaron Oniel Bebeshito y Rachel Arderi para sus hijos, Mía y Yan Carlos.

La influencer y modelo compartió en redes sociales las adorables imágenes del festejo que enamoró por completo a sus seguidores. “Ayer fue un día muy especial, celebramos el cumpleaños de nuestros dos niños juntos, así como siempre soñamos hacerlo algún día. Mía cumplió su primer añito y Yan cumplió 7”, escribió emocionada.

Tanto ella como el cantante urbano Bebeshito lucieron radiantes junto a sus pequeños, en un espacio completamente transformado en el mundo de Monsters Inc. con figuras gigantes de Mike Wazowski, Sulley y los personajes favoritos de la famosa película de Pixar.

“No se imaginan lo felices que fuimos. Lo único que le pido a Diosito es que nos siga colmando de salud y felicidad, y que nos regale muchísimos años más de vida para seguir celebrándolo así, juntos los cuatro”, añadió Rachel, en un mensaje cargado de amor y gratitud.

Los niños no fueron los únicos que se disfrazaron... ¡los papás también se lo tomaron muy en serio! Bebeshito y Rachel no perdieron la oportunidad de convertirse en monstruos por un día y disfrutaron del momento como dos niños grandes. Entre tentáculos, pelucas y trajes peludos, demostraron que la verdadera magia está en divertirse en familia, sin importar la edad.

Un impresionante pastel de varios pisos diseñado por las reconocidas reposteras de Miami, Laura García e Iliana, dueñas del negocio Divine Delicacies Cakes, volvió a deslumbrar como una verdadera obra de arte comestible.

El evento fue un derroche de color, creatividad y cariño familiar que dejó ver, una vez más, el fuerte lazo que une a esta querida familia del entretenimiento digital.

