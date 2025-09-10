Bebeshito y Rachel Arderi derriten las redes con las fotos del primer añito de su princesa Mía

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Oniel Bebeshito y la influencer Rachel Arderi celebraron por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija Mía, y las fotos del momento han derretido las redes sociales.

Con un espectacular set de inspiración en cuentos de hadas y una Mía vestida como una auténtica Cenicienta, la pareja compartió imágenes que han desatado ternura entre sus seguidores.

La pequeña lució un vestido azul con encajes blancos y una tiara brillante, rodeada de flores pastel y una carroza que parecía salida de la película de Disney.

"Es la princesa real de mamá y papá", escribió Rachel junto a las fotos en el Instagram de la niña, mientras Bebeshito comentó totalmente enamorado de su pequeña: "Mi Cenicienta está tan bella como esta princesa de papá", dejando claro lo orgullosos que están de su pequeña.

Las imágenes no han tardado en hacerse virales, con miles de reacciones, comentarios y muestras de cariño de sus seguidores en Instagram.

Hace unos días los papás organizaron una fiesta de cumpleaños conjunta para Mía y Yan Carlos, el hijo mayor de Arderi, con temática de los Monsters Inc. Que fue una auténtica maravilla.

La familia sigue consolidándose como una de las favoritas del público cubano dentro y fuera de la isla, combinando música, estilo y mucho amor familiar.

