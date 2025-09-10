Bebeshito y Rachel Arderi derriten las redes con las fotos del primer añito de su princesa Mía

Vídeos relacionados:
El cantante cubano Oniel Bebeshito y la influencer Rachel Arderi celebraron por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija Mía, y las fotos del momento han derretido las redes sociales.
Con un espectacular set de inspiración en cuentos de hadas y una Mía vestida como una auténtica Cenicienta, la pareja compartió imágenes que han desatado ternura entre sus seguidores.
La pequeña lució un vestido azul con encajes blancos y una tiara brillante, rodeada de flores pastel y una carroza que parecía salida de la película de Disney.
"Es la princesa real de mamá y papá", escribió Rachel junto a las fotos en el Instagram de la niña, mientras Bebeshito comentó totalmente enamorado de su pequeña: "Mi Cenicienta está tan bella como esta princesa de papá", dejando claro lo orgullosos que están de su pequeña.
Las imágenes no han tardado en hacerse virales, con miles de reacciones, comentarios y muestras de cariño de sus seguidores en Instagram.
Hace unos días los papás organizaron una fiesta de cumpleaños conjunta para Mía y Yan Carlos, el hijo mayor de Arderi, con temática de los Monsters Inc. Que fue una auténtica maravilla.
La familia sigue consolidándose como una de las favoritas del público cubano dentro y fuera de la isla, combinando música, estilo y mucho amor familiar.
Preguntas frecuentes sobre el cumpleaños de Mía, hija de Bebeshito y Rachel Arderi
¿Cómo celebraron Bebeshito y Rachel Arderi el primer cumpleaños de su hija Mía?
Bebeshito y Rachel Arderi celebraron el primer cumpleaños de Mía con un espectacular set de inspiración en cuentos de hadas, donde la pequeña lució como Cenicienta. La celebración incluyó una carroza de cuento y un ambiente lleno de flores pastel, lo que ha desatado ternura en las redes sociales.
¿Quiénes son los padres de Mía y cuál es su popularidad en redes sociales?
Mía es hija del reguetonero cubano Oniel Bebeshito y la influencer Rachel Arderi. Ambos son figuras reconocidas en el ámbito del entretenimiento cubano, y comparten con frecuencia momentos familiares en redes sociales, consolidándose como una de las familias favoritas del público cubano.
¿Qué temática usaron para la fiesta de cumpleaños de Mía y Yan Carlos?
La fiesta de cumpleaños de Mía y Yan Carlos tuvo una temática inspirada en la película Monsters Inc. La celebración incluyó globos, disfraces y una decoración con personajes gigantes de la famosa película de Pixar, lo que enamoró a los seguidores de la familia.
