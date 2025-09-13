Rachel Arderi incendia Instagram con un look transparente que deja poco a la imaginación

Vídeos relacionados:

La influencer y modelo cubana Rachel Arderi incendió las redes con unas fotos que dejaron a más de uno sin aliento. Ataviada con un atrevido look transparente que realza su figura y una chaqueta de piel negra que añade el toque de lujo, Rachel compartió una velada de cena y glamour con sus seguidores en Instagram.

Desde una escalera hasta una cena con cóctel en mano y mirada seductora, Rachel demuestra que el estilo y la sensualidad no están reñidos con la elegancia.

El enterizo negro todo transparente salvo en los lugares más íntimos, perfectamente combinado con tacones de vértigo y un bolso de Yves Saint Laurent, es una apuesta arriesgada que solo alguien como ella podría llevar con tanta seguridad.

Pero no solo los fans quedaron impactados. Su pareja, el reguetonero Oniel Bebeshito, no tardó en reaccionar al post con un mensaje breve pero contundente: “Universal”, junto a varios emojis incluido uno sofocado, dejando claro que él también está rendido ante la belleza de su esposa.

Su publicación no tardó en acaparar comentarios, donde seguidores aplaudieron tanto su audacia y belleza como su impecable gusto por la moda, y es que basta con verla para darse cuenta de que su elección de transparencias deja muy poco a la imaginación.

Rachel Arderi continúa consolidándose como una de las figuras más seguidas entre los cubanos en redes sociales, sabiendo siempre cómo captar todas las miradas.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre Rachel Arderi y su impacto en redes sociales