Severas inundaciones en Santiago de Cuba por depresión tropical

Las intensas lluvias asociadas a una depresión tropical provocaron en la noche del sábado y la madrugada de este domingo fuertes inundaciones en Santiago de Cuba y en otras provincias orientales, con calles y viviendas bajo el agua y comunidades incomunicadas.

El fenómeno puso al descubierto, una vez más, la vulnerabilidad de la infraestructura urbana y la fragilidad de las soluciones de emergencia adoptadas en la región.

Viviendas anegadas y familias en riesgo

Desde horas tempranas, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir imágenes y testimonios del impacto de las precipitaciones.

Foto: Facebook / Cuscó Tarradell Siempre Contigo

Foto: Facebook / Cuscó Tarradell Siempre Contigo

El periodista oficialista Cuscó Tarradell difundió en Facebook fotos de una casa inundada en el Camino de Santa Elena, en el reparto 30 de Noviembre.

Captura de Facebook / Cuscó Tarradell Siempre Contigo

Una vecina relató que "toda la casa está inundada" y que incluso su perro estaba aterrado por la magnitud del aguacero.

Foto: Facebook / Cuscó Tarradell Siempre Contigo

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada confirmó que las inundaciones alcanzaron viviendas en las calles 3 y 4 de Trocha y en la Calle Celda del Reparto Flores, donde los vecinos denunciaron la pérdida de pertenencias y daños considerables.

Foto: Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Según expresó, la emergencia no solo responde a la intensidad de las lluvias, sino también a la "falta de drenaje y el mal estado de los alcantarillados", una deficiencia crónica en la ciudad.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Cinco personas fueron rescatadas tras el desbordamiento del río Sígua, en el poblado homónimo de Santiago de Cuba.

Las víctimas quedaron atrapadas en instalaciones del Parque de la Fantasía de Baconao y fueron auxiliadas primero por salvavidas de la Cruz Roja y luego por otras brigadas de rescate.

Inundaciones en la provincia más oriental

La provincia de Guantánamo también sufrió graves afectaciones.

El periodista Miguel Noticias compartió en Facebook un video tomado en en 2 Oeste, entre Carretera y Emilio Giro, donde los bomberos trabajaban para desobstruir alcantarillas y disminuir el desbordamiento de agua en las calles.

"Ese trabajo se debía realizar antes que comenzara la lluvia, siempre esperando la última hora", cuestionó una guantanamera en el post.

Por otra parte, en Yateras, un deslizamiento de tierra en el consejo popular La Carolina provocó la caída de árboles y la obstrucción de carreteras.

En el municipio de Imías, el puente provisional que servía como único enlace terrestre hacia el consejo popular Jesús Lores y varias comunidades cercanas colapsó bajo la fuerza del río. Más de 5,000 habitantes quedaron incomunicados.

Esta infraestructura, de origen militar ruso y colocada tras el huracán Oscar en 2024, ya había cedido en diciembre pasado por circunstancias similares, lo que vuelve a cuestionar la durabilidad de estas "soluciones emergentes".

Advertencias meteorológicas

El meteorólogo Jorge Félix Hernández alertó en redes sociales que la situación más crítica se concentra en Santiago de Cuba, donde las lluvias continuarán en las próximas horas.

Pidió a la población evitar cruzar zonas inundadas ya que el suelo está saturado.

"Lamentablemente las lluvias continuarán en las próximas horas", advirtió en Facebook.

Por su parte, el Instituto de Meteorología (INSMET) precisó que en las últimas 24 horas se registraron acumulados superiores a 100 mm en 14 estaciones, con picos de más de 200 mm en cuatro puntos de Guantánamo.

Captura de Facebook / Radares Meteorológicos Cubanos

Estas lluvias han aliviado también la fuerte sequía que golpea al territorio desde hace años.

Los acumulados de las estaciones reportan las siguientes cifras, desde las 5:00 pm a las 8:00 pm.

Punta de Maisí: 23.4 mm

Jamal Baracoa – 18.4 mm

Valle Caujerí – 21.1 mm

Palenque Yateras – 14.1 mm – 2.7 mm

Guantánamo – 31.1 mm – 21.7 mm

Estación Automática CMP. – 29.4 mm – 17.0 mm

Captura de Facebook / Instituto de Meteorología Cuba

El INSMET advirtió que, aunque la depresión tropical evolucione, la inestabilidad persistirá en la región oriental y se extenderá hacia el centro del país, con chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en zonas montañosas y de difícil drenaje.

Una emergencia que desnuda fragilidades

Las imágenes de calles desbordadas, familias sacando agua de sus casas y comunidades enteras aisladas reflejan la magnitud del impacto de estas lluvias.

También exponen las carencias estructurales en Santiago de Cuba y Guantánamo, donde las deficiencias del drenaje urbano y las soluciones temporales en infraestructura agravan los daños cada vez que la naturaleza golpea con fuerza.

Las autoridades llaman a la calma y a extremar medidas preventivas, pero en el terreno los vecinos enfrentan otra madrugada convertida en jornada de angustia y pérdidas.

