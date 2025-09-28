Directivos señalados como culpables de pérdida de más de 200 kilos de alimentos en Las Tunas

Carretilla con cerdos para hotel en La Habana Vieja (Imagen de referencia)

La Empresa de Comercio y Gastronomía de Jobabo confirmó que la pérdida de más de 200 kilogramos de productos cárnicos y lácteos en un centro de elaboración de ese municipio tunero tuvo como causa principal la negligencia administrativa.

La información fue divulgada por el medio oficial Radio Cabaniguán, que citó detalles de la pesquisa realizada con la supervisión del Grupo Empresarial del Comercio en la provincia.

El reporte precisa que, aunque se detectaron fallos en el sistema de refrigeración de la unidad conocida como El Porcionador, lo decisivo fue la falta de control en la gestión y la omisión de medidas alternativas para evitar el deterioro de los alimentos.

La investigación reveló que entre las acciones que no se aplicaron figuraban la conservación de los productos en otros centros con capacidad, la elaboración en unidades adjuntas, el traslado a instalaciones gastronómicas —incluyendo los Sistemas de Atención a la Familia— o la venta directa a la población.

Estas omisiones fueron señaladas como factores que agravaron el desperdicio.

El informe añadió que dentro de los alimentos destruidos había mercancías procedentes de decomisos que, con autorización de las instancias competentes, pudieron haberse aprovechado.

La ausencia de comunicación y de una respuesta ágil a la situación completan el cuadro de negligencias administrativas.

La dirección empresarial aseguró que, una vez concluya el proceso investigativo y legal, se aplicarán medidas disciplinarias en correspondencia con la gravedad de los hechos y el grado de implicación de cada responsable.

También señalaron que este caso se asumirá con rigor para reforzar el cumplimiento de los procedimientos en todas las unidades.

La confirmación de responsabilidades administrativas se produce en un contexto de escasez alimentaria que genera inconformidad en la población y que acentúa la preocupación por la gestión de los recursos en el sistema estatal de comercio y gastronomía.

¿Cómo sucedieron los hechos?

En el municipio tunero de Jobabo, más de 200 kilogramos de productos cárnicos quedaron inservibles en el Centro de Elaboración de la Empresa de Comercio y Gastronomía por una cadena de fallas técnicas, descuidos administrativos y los prolongados apagones de más de 20 horas que afectan a la zona.

El deterioro comenzó con un fallo en una cámara de refrigeración, agravado por la intermitencia del grupo electrógeno que no siempre contaba con combustible.

El director de la unidad, Carlos Labrada Rodríguez, reconoció que hubo negligencia en la supervisión y admitió que no se percataron de que parte de la nevera había dejado de enfriar.

La lista de productos incinerados incluye croquetas, picadillo, carne deshuesada, mortadela, queso, camarones y carne de res procedente de un decomiso policial.

Aunque algunos surtidos pudieron trasladarse a otros almacenes, los que estaban en el fondo ya mostraban descomposición y fueron declarados no aptos para el consumo por inspectores de higiene, que ordenaron su incineración.

Trabajadores y vecinos lamentaron el desperdicio en medio de la crisis alimentaria y cuestionaron por qué no se destinaron los productos a familias vulnerables o al consumo animal.

La pérdida golpea los balances de la empresa y repercute en el salario de sus empleados, pero sobre todo afecta a la población, que ve cómo se esfuman alimentos esenciales mientras la escasez y los precios continúan en aumento.

