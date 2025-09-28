Decenas de derrumbes de viviendas tras intensas lluvias en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Decenas de derrumbes se han producido en Santiago de Cuba tras la intensas lluvias que este fin de semana golpean al oriente cubano.
“Decenas de derrumbes parciales de estructuras se reportan en distintos puntos de la ciudad de Santiago de Cuba y en comunidades de los 9 municipios. Es esta una situación estresante y un golpe duro para los residentes de esta tierra con un fondo habitacional deteriorado”, informó en Facebook el periodista oficialista Cuscó Tarradell.
El reportero dijo además que se han producido “deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, afectando a varias viviendas y generando gran preocupación en la población”.
Tarradel compartió imágenes de una “avalancha de tierra que penetró, aproximadamente a la 1 a.m. de este domingo, en el interior de una vivienda ubicada en Pasaje H, entre A y B #11, en el reparto Municipal, conocido como Hoyo de Chicharrones”.
Las imágenes se la envió Luis Bárbaro Frómeta Reyes, de 57 años, trabajador de los Grupos Electrógenos en la Termoeléctrica Antonio Maceo “Rente”.
Frómeta Reyes “quien se encuentra en una situación alarmante. Junto a su sobrina, ha tenido que abandonar la vivienda y refugiarse en la casa superior, debido al peligro que representa la loma cercana, que amenaza con nuevos deslizamientos”, dijo.
El periodista aseguró además que también se han producido deslizamientos “en la comunidad Perucho Figueredo, en el camino hacia el barrio de la cooperativa Sabino Pupo, en Dos Caminos de San Luis".
“El riesgo de nuevos deslizamientos persiste debido a la saturación del suelo. (..) Las autoridades exhortan a la población a evitar transitar por laderas inestables, riberas de ríos y áreas propensas a derrumbes, y a mantenerse informada”, agregó.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada difundió, por su parte, la imagen del reciente derrumbe de una vivienda.
Mayeta también informó de deslizamientos en una loma en la madrugada de este domingo que mantiene en alerta a los vecinos de la calle Princesa, entre Virgen y Callejón Santiago, en el consejo popular Guillermón Moncada.
“Testigos aseguran que el terreno continúa cediendo y que existe un alto peligro para la vida de los residentes, ya que varias casas se encuentran a escasos metros de la zona afectada”, dijo Mayeta.
Los vecinos denuncian que hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado en el lugar.
Inundaciones en Santiago de Cuba
Las intensas lluvias asociadas a una depresión tropical provocaron en la noche del sábado y la madrugada de este domingo fuertes inundaciones en Santiago de Cuba y en otras provincias orientales, con calles y viviendas bajo el agua y comunidades incomunicadas.
El fenómeno puso al descubierto, una vez más, la vulnerabilidad de la infraestructura urbana y la fragilidad de las soluciones de emergencia adoptadas en la región.
Viviendas anegadas y familias en riesgo
Desde horas tempranas, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir imágenes y testimonios del impacto de las precipitaciones.
El periodista oficialista Cuscó Tarradell difundió en Facebook fotos de una casa inundada en el Camino de Santa Elena, en el reparto 30 de Noviembre.
Una vecina relató que "toda la casa está inundada" y que incluso su perro estaba aterrado por la magnitud del aguacero.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada confirmó que las inundaciones alcanzaron viviendas en las calles 3 y 4 de Trocha y en la Calle Celda del Reparto Flores, donde los vecinos denunciaron la pérdida de pertenencias y daños considerables.
Según expresó, la emergencia no solo responde a la intensidad de las lluvias, sino también a la "falta de drenaje y el mal estado de los alcantarillados", una deficiencia crónica en la ciudad.
Cinco personas fueron rescatadas tras el desbordamiento del río Sígua, en el poblado homónimo de Santiago de Cuba.
Las víctimas quedaron atrapadas en instalaciones del Parque de la Fantasía de Baconao y fueron auxiliadas primero por salvavidas de la Cruz Roja y luego por otras brigadas de rescate.
