Universidad de Oriente suspende actividades docentes por intensas lluvias

La Universidad de Oriente en Santiago de Cuba anunció la suspensión de todas sus actividades docentes a partir de este lunes, debido a las intensas lluvias que afectan a la región oriental y al riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
La medida se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan, indicó la casa de altos estudios.
La información fue publicada este domingo en la página oficial de la institución en Facebook, donde se precisa que la decisión responde a las alertas de la Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.
La dirección universitaria explicó que el objetivo principal es salvaguardar la seguridad de estudiantes y trabajadores, así como facilitar las labores de protección civil en un escenario de emergencia climática.
La nota aconseja a la comunidad académica permanecer en sus hogares o residencias estudiantiles, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, que emitirán nuevos avisos en caso de extenderse la suspensión.
En paralelo, la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo también informó en Facebook la cancelación del proceso docente en todas las enseñanzas, con excepción de los estudiantes de años terminales, siempre que las condiciones lo permitan.
La institución pidió a su comunidad universitaria seguir las actualizaciones que se publiquen en las páginas oficiales para conocer la fecha de reinicio de las actividades.
La situación en el oriente del país sigue siendo compleja debido a los acumulados de precipitaciones registrados en las últimas jornadas y que mantienen en alerta a las autoridades locales.
Aunque las intensas lluvias asociadas a una baja tropical han afectado el proceso docente educativo en varias universidades del oriente de Cuba, las presas de Santiago de Cuba han recibido con beneplácito las precipitaciones.
El embalse Charco Mono, uno de los más afectados por la sequía en Santiago de Cuba, ha logrado una recuperación significativa tras las intensas lluvias registradas en la región: en apenas 24 horas, pasó del volumen muerto a alcanzar el 55.1 por ciento de su capacidad.
Los embalses de la provincia aumentaron su volumen en 10.6 millones de metros cúbicos en la última jornada, con un acumulado de 18.8 millones en los últimos dos días.
Este incremento representa un respiro en medio de una situación hídrica tensa que se vivió en la oriental provincia de Cuba por varios meses.
Por otro lado, el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este domingo el Aviso de Ciclón Tropical No. 3, en el que actualizó la situación de la depresión tropical nueve, un sistema que, aunque se mantiene con poco cambio en su estructura, ha generado lluvias intensas y tormentas eléctricas sobre el oriente cubano.
Preguntas frecuentes sobre la suspensión de actividades en la Universidad de Oriente debido a las lluvias
¿Por qué la Universidad de Oriente suspendió sus actividades?
La Universidad de Oriente suspendió todas sus actividades docentes debido a las intensas lluvias que afectan la región oriental de Cuba, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de estudiantes y trabajadores ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
¿Hasta cuándo se mantendrá la suspensión de actividades en la Universidad de Oriente?
La suspensión de actividades se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan, y la universidad ha aconsejado a la comunidad académica permanecer atentos a los canales oficiales de comunicación para recibir actualizaciones.
¿Qué otras medidas han sido tomadas en la región oriental de Cuba debido a las lluvias?
Además de la suspensión de actividades en la Universidad de Oriente, el Ministerio de Transporte suspendió parte de los servicios ferroviarios y la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo también canceló el proceso docente, excepto para los estudiantes de años terminales. Estas medidas buscan prevenir accidentes y facilitar las labores de protección civil.
¿Cuál es la situación actual del clima en el oriente de Cuba?
La región oriental de Cuba está experimentando intensas lluvias y tormentas eléctricas debido a una onda tropical vinculada al Ciclón Potencial Nueve. Se han registrado acumulados de precipitaciones significativos que aumentan el riesgo de inundaciones, y las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación.
¿Qué recomendaciones se han dado a la población afectada por las lluvias?
Las autoridades han recomendado a la población permanecer en sus hogares o residencias estudiantiles, evitar desplazamientos innecesarios, y mantenerse informados a través de los canales oficiales para recibir actualizaciones sobre la situación climatológica y las medidas de seguridad.
