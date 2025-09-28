Universidad de Oriente suspende actividades docentes por intensas lluvias

Vídeos relacionados:

La Universidad de Oriente en Santiago de Cuba anunció la suspensión de todas sus actividades docentes a partir de este lunes, debido a las intensas lluvias que afectan a la región oriental y al riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La medida se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan, indicó la casa de altos estudios.

La información fue publicada este domingo en la página oficial de la institución en Facebook, donde se precisa que la decisión responde a las alertas de la Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

Captura Facebook / Universidad de Oriente. Cuba

La dirección universitaria explicó que el objetivo principal es salvaguardar la seguridad de estudiantes y trabajadores, así como facilitar las labores de protección civil en un escenario de emergencia climática.

La nota aconseja a la comunidad académica permanecer en sus hogares o residencias estudiantiles, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, que emitirán nuevos avisos en caso de extenderse la suspensión.

En paralelo, la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo también informó en Facebook la cancelación del proceso docente en todas las enseñanzas, con excepción de los estudiantes de años terminales, siempre que las condiciones lo permitan.

Captura Facebook / Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo

La institución pidió a su comunidad universitaria seguir las actualizaciones que se publiquen en las páginas oficiales para conocer la fecha de reinicio de las actividades.

La situación en el oriente del país sigue siendo compleja debido a los acumulados de precipitaciones registrados en las últimas jornadas y que mantienen en alerta a las autoridades locales.

Aunque las intensas lluvias asociadas a una baja tropical han afectado el proceso docente educativo en varias universidades del oriente de Cuba, las presas de Santiago de Cuba han recibido con beneplácito las precipitaciones.

El embalse Charco Mono, uno de los más afectados por la sequía en Santiago de Cuba, ha logrado una recuperación significativa tras las intensas lluvias registradas en la región: en apenas 24 horas, pasó del volumen muerto a alcanzar el 55.1 por ciento de su capacidad.

Los embalses de la provincia aumentaron su volumen en 10.6 millones de metros cúbicos en la última jornada, con un acumulado de 18.8 millones en los últimos dos días.

Este incremento representa un respiro en medio de una situación hídrica tensa que se vivió en la oriental provincia de Cuba por varios meses.

Por otro lado, el Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este domingo el Aviso de Ciclón Tropical No. 3, en el que actualizó la situación de la depresión tropical nueve, un sistema que, aunque se mantiene con poco cambio en su estructura, ha generado lluvias intensas y tormentas eléctricas sobre el oriente cubano.

