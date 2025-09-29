Derrumbe parcial en el lateral de una escuela en Guantánamo; no se reportan heridos

Vídeos relacionados:

Un derrumbe parcial ocurrió en el lateral del Centro Escolar Wilfredo Gonce Cabrera, ubicado en la Loma Sur, subiendo por la calle 1ro de Mayo, en el centro del municipio de Caimanera, provincia de Guantánamo.

La información, divulgada por el periodista oficialista Miguel Reyes en su página de Facebook (Miguel Noticias), fue dada a conocer por la emisora local Radio Bahía. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni víctimas asociadas al siniestro, que habría tenido lugar en una zona lateral de la instalación.

Las autoridades locales no han ofrecido detalles sobre la magnitud de los daños ni si el inmueble había presentado reportes previos de deterioro estructural.

Este incidente ocurre en un contexto marcado por el deterioro progresivo de la infraestructura escolar en Cuba, donde derrumbes parciales o techos colapsados se han vuelto frecuentes, especialmente en edificaciones con décadas de antigüedad y sin mantenimiento adecuado.

Decenas de derrumbes de viviendas tras intensas lluvias en Santiago de Cuba

Este domingo, acontecieron decenas de derrumbes en la provincia de Santiago de Cuba, causados por intensas lluvias asociadas a una depresión tropical que afectó a las provincias orientales, saturando el suelo y provocando deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

La situación acontece en un contexto marcado por el deterioro estructural y la falta de mantenimiento de los hogares, lo que las hace vulnerables a derrumbes durante fenómenos meteorológicos extremos.

