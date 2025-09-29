Derrumbe parcial en el lateral de una escuela en Guantánamo; no se reportan heridos

Vídeos relacionados:
Un derrumbe parcial ocurrió en el lateral del Centro Escolar Wilfredo Gonce Cabrera, ubicado en la Loma Sur, subiendo por la calle 1ro de Mayo, en el centro del municipio de Caimanera, provincia de Guantánamo.
La información, divulgada por el periodista oficialista Miguel Reyes en su página de Facebook (Miguel Noticias), fue dada a conocer por la emisora local Radio Bahía. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni víctimas asociadas al siniestro, que habría tenido lugar en una zona lateral de la instalación.
Las autoridades locales no han ofrecido detalles sobre la magnitud de los daños ni si el inmueble había presentado reportes previos de deterioro estructural.
Este incidente ocurre en un contexto marcado por el deterioro progresivo de la infraestructura escolar en Cuba, donde derrumbes parciales o techos colapsados se han vuelto frecuentes, especialmente en edificaciones con décadas de antigüedad y sin mantenimiento adecuado.
Decenas de derrumbes de viviendas tras intensas lluvias en Santiago de Cuba
Este domingo, acontecieron decenas de derrumbes en la provincia de Santiago de Cuba, causados por intensas lluvias asociadas a una depresión tropical que afectó a las provincias orientales, saturando el suelo y provocando deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.
La situación acontece en un contexto marcado por el deterioro estructural y la falta de mantenimiento de los hogares, lo que las hace vulnerables a derrumbes durante fenómenos meteorológicos extremos.
Preguntas frecuentes sobre el derrumbe en la escuela de Guantánamo y la situación de la infraestructura en Cuba
¿Qué ocurrió en la escuela de Guantánamo?
Un derrumbe parcial ocurrió en el lateral del Centro Escolar Wilfredo Gonce Cabrera, en el municipio de Caimanera, Guantánamo. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas. Este incidente subraya la preocupante situación de la infraestructura escolar en Cuba, donde los derrumbes se han vuelto frecuentes debido a la falta de mantenimiento.
¿Cuál es el estado de la infraestructura escolar en Cuba?
La infraestructura escolar en Cuba enfrenta un deterioro progresivo, con derrumbes parciales y techos colapsados siendo eventos comunes. La falta de mantenimiento adecuado y la antigüedad de las edificaciones contribuyen a esta situación crítica, poniendo en riesgo la seguridad de estudiantes y personal educativo.
¿Qué otros problemas de infraestructura afectan a Guantánamo y otras provincias cubanas?
Guantánamo, al igual que otras provincias cubanas, ha sido afectada por derrumbes y daños causados por fenómenos meteorológicos. En agosto de 2025, una tormenta severa causó la caída de árboles y daños a techos y redes eléctricas en Guantánamo, mientras que intensas lluvias provocaron derrumbes en Santiago de Cuba. La falta de mantenimiento y la vulnerabilidad de las estructuras agravan estas situaciones.
¿Por qué los derrumbes son tan frecuentes en Cuba?
Los derrumbes en Cuba son frecuentes debido al deterioro estructural y la falta de mantenimiento de las edificaciones, muchas de las cuales son antiguas y se han visto afectadas por fenómenos meteorológicos extremos. La desidia institucional y la falta de inversión en mantenimiento contribuyen a este problema, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
¿Cómo se está gestionando la crisis de infraestructura en Cuba?
La gestión de la crisis de infraestructura en Cuba ha sido insuficiente y tardía. Las autoridades locales suelen realizar visitas simbólicas sin ofrecer soluciones concretas, como materiales de construcción o ayuda financiera a los afectados. Esto ha generado frustración entre los ciudadanos, quienes se enfrentan a condiciones de vida inseguras y deterioradas.
