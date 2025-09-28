Rachel Arderi arranca piropos con su look más sensual y elegante: "Bebeshito ya había coronado con vos preciosa"

Aunque se trataba de una publicidad para una joyería, el outfit de Rachel Arderi terminó robándose el show en redes sociales. La esposa del reguetonero Bebeshito desató una ola de piropos y reacciones con un conjunto que mezcla elegancia y sensualidad en dosis exactas.

Luciendo un top bandeau negro con detalles en tul blanco que se anudan al cuello, guantes transparentes hasta los codos y una falda larga entallada, Rachel caminó por la ciudad con paso firme y actitud de pasarela.

Completó el look con varias joyas doradas y plateadas, gafas oscuras y un bolso, ambos de Yves Saint Laurent, demostrando que el glamour también se lleva en plena luz del día.

Las imágenes del shooting, difundidas en su cuenta de Instagram, causaron furor entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar los comentarios con halagos a su figura, estilo y seguridad.

“Cerrando bebé cerrando”; “La verdadera cubana que faltaba en Miami rompiendo las reglas”; “Muy hermosa”; “Oniel Bebeshito ya había coronado con vos preciosa”; “Cuanto glamour, hermosa es poco”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

Hubo hasta quien salió en su defensa por las comparaciones con otras influencers: “Hoy diré lo que se tiene que decir, el dolor más grande con Rachel es a donde ha llegado su esposo porque nadie más de ese género ha podido hacerlo esa familia ha triunfado en grande y en muy poco tiempo, mis respetos para ellos”.

Lo más leído hoy:

Con este look, Arderi no solo promovió la colección de joyas que llevaba puesta, sino que reafirmó su lugar como una de las influencers cubanas más seguidas y comentadas del momento.

Preguntas frecuentes sobre Rachel Arderi y su influencia en redes sociales