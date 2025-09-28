Como salidos de un K-drama romántico de época: Así lucen Osmani García y su esposa Laura en hanbok 

El cantante cubano Osmani García y su esposa Laura han dejado emocionados a sus seguidores al compartir una sesión de fotos en la que ambos lucen como si fueran los protagonistas de una serie romántica coreana de época.
Ataviados con majestuosos trajes tradicionales hanbok, la pareja posó en un entorno patrimonial de Corea del Sur, evocando a la perfección la estética de los doramas de época del país asiático.
Con vestimentas cargadas de detalles dorados, intensos tonos rojos y azules, y tocados tradicionales, Osmani y Laura lograron transportarse, y transportar a sus fans, al pasado imperial coreano.
Las imágenes reflejan no solo elegancia, sino una conexión profunda entre ambos, que posaron abrazados, sonrientes y con la complicidad que los caracteriza, pero también dejando parte del protagonismo a la hermosa cultura coreana.
Esta visita forma parte del recorrido que la pareja ha estado realizando por Asia, y que ha sido documentado en sus redes sociales. Días atrás, sorprendieron desde Japón, donde vivieron una experiencia única disfrazados de personajes de videojuegos mientras conducían un go-kart por las calles de Tokio.
Si algo disfrutan los seguidores de Osmani García y la famosa repostera es acompañarlos, a través de las redes sociales en sus fantásticos viajes alrededor del mundo.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre Osmani García y su viaje a Corea del Sur
¿Por qué Osmani García y su esposa Laura vistieron trajes tradicionales coreanos?
Osmani García y su esposa Laura vistieron trajes tradicionales coreanos, llamados hanbok, como parte de una sesión de fotos que evoca la estética de los doramas de época coreanos. La pareja posó en un entorno patrimonial de Corea del Sur, destacando así la cultura coreana y transportando a sus seguidores al pasado imperial del país asiático.
¿Qué actividades ha realizado Osmani García en su viaje por Asia?
Osmani García y su esposa Laura han realizado diversas actividades en su viaje por Asia, como disfrazarse de personajes de videojuegos mientras conducían go-karts por las calles de Tokio, Japón. Además, han compartido varias experiencias culturales, como la sesión de fotos en Corea del Sur vistiendo hanbok. Estos momentos han sido documentados y compartidos con sus seguidores a través de sus redes sociales.
¿Cómo ha sido la recepción de los seguidores a las publicaciones de Osmani García y Laura?
Las publicaciones de Osmani García y su esposa Laura han sido bien recibidas por sus seguidores, quienes disfrutan acompañándolos virtualmente en sus viajes y experiencias alrededor del mundo. Los seguidores han mostrado admiración por la forma en que la pareja conecta con diferentes culturas y la felicidad que reflejan en sus imágenes, lo que reafirma su popularidad en redes sociales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.