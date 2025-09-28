Como salidos de un K-drama romántico de época: Así lucen Osmani García y su esposa Laura en hanbok 

El cantante cubano Osmani García y su esposa Laura han dejado emocionados a sus seguidores al compartir una sesión de fotos en la que ambos lucen como si fueran los protagonistas de una serie romántica coreana de época.

Ataviados con majestuosos trajes tradicionales hanbok, la pareja posó en un entorno patrimonial de Corea del Sur, evocando a la perfección la estética de los doramas de época del país asiático.

Con vestimentas cargadas de detalles dorados, intensos tonos rojos y azules, y tocados tradicionales, Osmani y Laura lograron transportarse, y transportar a sus fans, al pasado imperial coreano.

Las imágenes reflejan no solo elegancia, sino una conexión profunda entre ambos, que posaron abrazados, sonrientes y con la complicidad que los caracteriza, pero también dejando parte del protagonismo a la hermosa cultura coreana.

Esta visita forma parte del recorrido que la pareja ha estado realizando por Asia, y que ha sido documentado en sus redes sociales. Días atrás, sorprendieron desde Japón, donde vivieron una experiencia única disfrazados de personajes de videojuegos mientras conducían un go-kart por las calles de Tokio.

Si algo disfrutan los seguidores de Osmani García y la famosa repostera es acompañarlos, a través de las redes sociales en sus fantásticos viajes alrededor del mundo.

